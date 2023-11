Brokerwahl von brokervergleich.de: XTB belegt Platz 1 in der Kategorie Forex

Bei dem renommierten Vergleich konnte der Online-Broker zudem bei CFDs punkten – und damit insgesamt ein sehr starkes Ergebnis zeigen.



Erneut hat es das Fintech-Unternehmen XTB bei einem Online-Broker-Vergleich nach ganz oben geschafft. Im renommierten Vergleich des Portals brokervergleich.de belegte der Online-Broker aus Berlin den ersten Platz in der Kategorie Forex. Zudem erreichte XTB in der Kategorie CFDs den zweiten Platz – mit nur knappem Rückstand hinter dem Erstplatzierten. „In einem derart wichtigen Vergleich in gleich zwei Kategorien auf Spitzenplätzen zu landen – in einer davon sogar klarer Sieger zu sein –, zeigt deutlich, dass wir Spitzenleistung auf breiter Front bieten. Genau das ist der Anspruch von XTB“, erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.



Bereits zum zehnten Mal hatten die Experten von brokervergleich.de die Anbieter in den unterschiedlichen Kategorien auf Herz und Nieren geprüft. Bewertet wurden dabei unter anderem Gebühren, Angebot und Leistung. Zur Top-Bewertung von XTB mit 4,57 von 5,00 Punkten in der Kategorie Forex äußerten sich die Macher des Vergleichs folgendermaßen: „Überzeugt hat XTB vor allem mit den über 50 Währungspaaren, einem grundsoliden Leistungspaket, günstigen Gebühren und Seriosität. (…) Sehr gute Leistung des Forex-Brokers!“



Mit 4,55 von möglichen 5,00 Punkten zeigte XTB auch in der Kategorie CFDs ein starkes Ergebnis und verfehlte nur knapp Platz 1. Für einen überzeugenden 2. Platz sorgte unter anderem die sehr gute Leistung in der Rubrik Service & Sicherheit, in der kein anderen Anbieter an XTB vorbeikam. Interessanter Kommentar der Experten von brokervergleich.de: „Wären allein die Kundenstimmen ausschlaggebend, hätte es vielleicht sogar für ‚Gold‘ gereicht. Mit 4,55 von 5,00 Punkten landet XTB auf dem Silber-Rang und hat sicher im kommenden Jahr die Chance auf einen Wechsel an der Spitze.“



„Das sehr gute Abschneiden bei brokervergleich.de zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zum Anbieter von erstklassigen Finanzprodukten für Anleger aller Art zu werden“, so Jens Chrzanowski. „Mit den jüngsten Angebotserweiterungen wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen.“ Zuletzt hatte XTB Aktienbruchstücke (Fractional Shares) eingeführt, außerdem eine Guthabenverzinsung von bis zu 3,8 Prozent per annum auf nicht-investiertes Kapital, für US-Konten sogar von bis zu 5,0 Prozent.