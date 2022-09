Goldman Sachs Asset Management verstärkt ETF-Geschäft und Kundenservice in Deutschland und Österreich

Hasham Niazi verstärkt seit 1. Juli 2022 als Associate das Kundengeschäft von Goldman Sachs Asset Management. Er wird sich vornehmlich auf den Ausbau des ETF-Geschäftes in Deutschland und Österreich fokussieren und seine Erfahrung als Spezialist für passive Produkte einbringen. Niazi war zuvor vier Jahre bei State Street Global Advisors als ETF Sales-Ansprechpartner für Banken, Family Offices, Vermögensverwalter und Fondsplattformen in Deutschland tätig, und davor zwei Jahre im Institutional ETF Sales Team von Lyxor (damals Société Générale).



Oliver Rahe, Leiter Retail Kundengeschäft in Deutschland sagt: „Nachdem Goldman Sachs AM global bereits eine umfangreiche Palette innovativer ETFs anbietet und auch in Deutschland zum Beispiel mit dem Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF großes Interesse verzeichnen konnte, möchten wir uns weiter als Ansprechpartner für passive Lösungskonzepte in einem rasant wachsenden ETF Markt etablieren und unsere ETF-Plattform kontinuierlich ausbauen. In diesem Zusammenhang sind wir froh, dass uns Hasham Niazi ab sofort verstärkt und mit seiner Erfahrung unser Kompetenzprofil als ETF-Anbieter weiter schärft.“



Des Weiteren vergrößert Goldman Sachs AM mit Zacharie Ketterer ebenfalls seit Juli die Kundenbetreuung in Österreich. Er erlangte den BSc (Hons) Titel an der Bayes Business School in den Fachrichtungen Investment und Financial Risk Management und hat Berufserfahrung in New York gesammelt, bevor er die Funktion bei Goldman Sachs antrat.



Sandra Straka, Leiterin Retail Kundengeschäft in Österreich: „Nach der Fusion mit NN IP werden wir den gemeinsamen Fokus beider Häuser noch stärker auf das ESG-Produktangebot richten. Vor allem im Bereich Green Bonds und Sustainable Equity sehen wir große Nachfrage im Markt. Speziell in diesem Segment wird Zacharie Ketterer als Analyst für das Retail-Kundengeschäft mit Fondsselektoren wie Banken, Dachfonds und Vermögensverwaltern unseren Kundenservice weiter verstärken.“



Goldman Sachs AM ist global einer der fünf größten aktiven Fondsmanager, und ebenfalls einer der fünf größten Manager von alternativen Private Market Investments, eine Kombination, die nur sehr wenige Asset Manager in der Größenordnung vorweisen können. Im Jahr 2022 wird Goldman Sachs Asset Management diese Stärke gezielt nutzen, um unsere Investment-Plattform strategisch zu erweitern und im Laufe des Jahres neue Lösungskonzepte zu lancieren.