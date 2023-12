DJE Kapital erhält von Elite Report erneut Bestnote

Die DJE Kapital AG (DJE) hat vom Fachmagazin Elite Report zum 20. Mal in Folge erneut das begehrte Prädikat „summa cum laude“ und damit die Bestnote erhalten. Beim diesjährigen Testat hat DJE 788 von 800 möglichen Punkten erreicht.



Das Fachmagazin Elite Report analysiert bereits zum 21. Mal die fachliche Eignung von Vermögensverwaltern im deutschsprachigem Raum. Für die diesjährige Auswertung wurden insgesamt 367 Anbieter aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz untersucht. In die Gesamtbeurteilung der Jury flossen neben Faktoren wie Research und Gebührenstruktur 39 weitere Kriterien mit ein. Im Ergebnis haben lediglich 37 Vermögensverwalter die strengen Auswahlkriterien erfüllt, die zum Erlangen der Bestnote nötig waren. Neun weitere Häuser erhielten das Prädikat „cum laude“.



Die Gewinner des diesjährigen Elite Reports wurden am 27.11.2023 in Salzburg für ihre Leistungen ausgezeichnet. Thorsten Schrieber, Mitglied des Vorstands von DJE: „Es freut uns sehr, auch in diesem Jahr mit dieser renommierten Auszeichnung geehrt zu werden und zu den Häusern zu zählen, die erneut mit der Bestnote ausgezeichnet wurden. Die langjährige und konstante Beurteilung durch Elite Report unterstreicht nicht nur unsere Leistung. Sie würdigt zudem unsere bewährte Qualität als Vermögensverwalter.“