KanAm Grund Group: LEADING CITIES INVEST überschreitet Fondsvolumen von 1 Milliarde Euro

Der offene Immobilien-Publikumsfonds LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825) der KanAm Grund Group hat mit einem Fondsvolumen von 1,004 Milliarden Euro die Eine-Milliarde-Euro-Marke überschritten. Der Fonds wurde am 15. Juli 2013 aufgelegt und hat seither eine Performance von kumuliert 29,0 Prozent bei einer geringen Volatilität von 0,8Prozent erzielt.



Die Einjahres-Performance bis zum 31.08.2022 beträgt 2,2 Prozent p.a. Seit August dieses Jahres erfüllt der Fonds darüber hinaus die MiFID II-Vorgaben für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen. Zielgruppe sind Privatanleger mit einem mittel-bis langfristigen Anlagehorizont.

OlivierCatusse, Managing Partnerder KanAm Grund Group sagt: „Die positive Entwicklung des Fondsvolumens des LEADING CITIES INVEST bestätigt unsere Anlagepolitik sowie das Vertrauen der Investoren in diese. Die im Portfolio enthaltenen Objekte befinden sich regional verteilt in Europa und den USA mit Fokus auf Büro-und Logistikimmobilien. Der Anteil von krisenresistenten Mietern der Öffentlichen Hand mit sehr geringem Mietausfallrisiko liegt aktuell bei über 36Prozent. Staffel-oder Indexmietverträge sorgen darüber hinaus für einen gewissen Inflationsschutz.“Hans-Joachim Kleinert, Founding Partner der KanAm Grund Group, ergänzt: „Seit unserer Gründung vor 22 Jahren haben wir in vielfacher Hinsicht eine Vorreiterrolle übernommen. Wir warenbeispielsweise die erste private und damit unabhängige deutsche Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft.Zudem haben wir die sogenannte „CashCall-Strategie“ entwickelt, über dieKapitalzuflüsse weitgehend so gesteuert werden, dass Mittel dann zur Verfügung stehen, wenn ein Objekt erworben werden soll.

Mitdem LEADING CITIES INVEST haben wir anschließenddenerstenoffenenImmobilien-Publikumsfondsinitiiert, der nach dem KAGB reguliert ist. Das nun über dieCashCall-Steuerung erreichte Fondsvolumen des LEADING CITIES INVEST von über 1 Mrd. Euroist ein weiterer Beleg fürden Erfolg unserer Strategiesowie unsere Innovationskraft.“Standorte, Nutzungsarten, Mieter und Mietverträge spielen bedeutende Rolle bei AnlagepolitikGetreu seinem Namen investiert der LEADING CITIES INVEST in Gewerbeimmobilien in „führenden Städten“ und somitin Objekte an aussichtsreichenund wirtschaftlich relevanten Standortenwie Hamburg, Paris, Londonoder Barcelona. Das Immobilienportfolio des offenen Immobilien-Publikumsfondsbeinhaltet derzeit 41 Objekte an 27 Standorten in elf Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Büroimmobilien(ca. 76 Prozent).Zur Diversifikation werden darüber hinaus auch andere Nutzungsarten, wie beispielsweise Logistikimmobilien (ca. 8 Prozent) sowie Einzelhandel und Gastronomie (ca. 6 Prozent) beigemischt. Neben den Standorten und Nutzungsarten spielen auch die Mieterbonitäten sowie Vertragslaufzeiten eine bedeutende Rollebei derAnlagepolitik des Fonds.Die im Portfolioenthaltenen Objekte sind nahezu vollständig und langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet.

Der LEADING CITIES INVEST wurde im Juni 2022 mit der Note »aAIF« durch die renommierte Ratingagentur Scope ausgezeichnet. Damit befindet sich der Fonds innerhalbder höchsten Notenstufe der Gewerbefonds für Privatanleger und sein Immobilienportfolio zählt zu den am besten bewerteten. Darüber hinaus wurde die KanAm Grund Group mit dem Scope Award 2021 als Bester Asset Manager in der Kategorie »Retail Real Estate Europe« ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die Stärken des LEADING CITIES INVEST in der Covid-19-Krise. Fonds verfolgt hohe NachhaltigkeitsstandardsAls Artikel-8-plus-Fonds (SFDR) berücksichtigt der LEADING CITIES INVEST diverse Nachhaltigkeitskriterien,um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu unterstützen. Im Fokus stehen die ESG-Merkmale „Environmental/Ökologie“ und „Governance/Unternehmensführung“.Seit August dieses Jahres erfüllt der Fonds darüber hinausdie MiFID II-Vorgabenfür Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen.

Bei Investmententscheidungenwerden zusätzlich mögliche nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal Adverse Impacts“) berücksichtigt. Die Ermittlung und Messung im LEADING CITIES INVEST erfolgt anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren „fossile Brennstoffe“, „energieineffizienteImmobilienassets“ sowie „Intensität des Energieverbrauchs.“ Aktuell sind insgesamt 22Immobilien im LEADING CITIES INVEST im Wert von rund 937 Mio. EUR zertifiziert oder befinden sich in einem Zertifizierungsverfahren. Daentspricht einer Zertifizierungsquote von rund 78Prozent bezogen auf das gesamte Immobilienvermögen des Fonds.Hauseigene Research-, Portofolio-und ESG-Modelle stellen Datenqualität zur Selektion von Standorten, Objekten und Nachhaltigkeitsperspektiven dieser sicherZur Auswahlvon aussichtsreichen Immobilienmärkten und Einzelobjekten für den Fonds greift das Fondsmanagement auf die selbst entwickelten Research-und Portfoliomodelle „C-Score-„ und „Property-Selection-Modell“ zurück. Beide Modelle bauen aufeinander auf und dienenbei allen Transaktionen auf Grundlage von fundierten Daten alszentrales Selektionstool für die Auswahl von führenden Städten und dort gelegenen Core-und Core-plus-Immobilien. Ergänzend dazu wurde 2021 vor dem Hintergrundder gestiegenen Nachhaltigkeitsanforderungen an Immobilienvom Sustainability & Analysis-Team der KanAm Grund Group ein„ESG-Score-Modell“entwickelt. Dieses ermöglichteine quantitative Bewertung der Immobilien aus Nachhaltigkeitsperspektive und bietet damit eine Vergleichsmöglichkeit für Bestands-und Ankaufsimmobilien mit dem Ziel, diese ökologisch weiterentwickeln zukönnen.

Der ESG-Score eines Objektes wirdauf Grundlage von achtParametern (CO2-Emissionen und Dekarbonisierungspfad, Verfügbarkeit von Energiedaten, Energieausweis,Energieaudit, Smart-Meter-Messsysteme, Umweltrisiken, Standortbewertung und Gebäudezertifizierung) und jeweils diversenzugehörigenUnterparameternermittelt.