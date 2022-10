460.000 Euro für eine Uhr

Bei Diamond Watches London steht seit kurzem eine extrem seltene Rolex Sky Dweller im Schaufenster. Ihr Kauf könnte sich auch für Investoren lohnen. Der Vorbesitzer der Uhr trägt zudem einen prominenten Namen.

Den vielleicht sichersten Hafen tragen Anleger am Handgelenk. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt der Uhrenhändler „Bob‘s Watches“ in einer vor kurzem veröffentlichten Studie. Rolex-Uhren haben Gold oder Immobilien in den vergangenen zehn Jahren outperformt. Der Durchschnittspreis für eine gebrauchte Uhr der Schweizer Nobelmarke ist von rund 5.000 US-Dollar im Jahr 2011 auf zirka 13.000 US-Dollar Ende 2021 gestiegen. Mit den richtigen Modellen war sogar noch mehr Rendite drin. Der Preis für die Daytona hat sich im selben Zeitraum verdreifacht. Mehr als verdoppelt haben sich die Preise für die Modelle Day-Date und Sky-Dweller.

Gold, Diamanten, Seltenheit

Ein Sky Dweller ist es auch, die Uhrenliebhaber aktuell bei Diamond Watch in London für stolze 460.000 Euro kaufen können. Das ist in etwa das 20fache des Preises, der normal für eine Rolex dieses Modells aufgerufen wird. Grund dafür ist ihre extreme Seltenheit. Dem Hongkonger Kultur- und Lifestyle-Blog „Hypebeast“ nach soll das angebotene Modell ausschließlich für den chinesischen Markt und in stark begrenzter Stückzahl produziert worden sein. Die genaue Stückzahl ist demnach unklar.

Definitiv handelt es sich um einer Sonderedition mit der Referenznummer 326259TBR, die erst 2021 auf den Markt kam. Das Gehäuse der Uhr ist mit Diamanten besetzt und verfügt über ein Meteoriten-Ziffernblatt. Dessen Umrandung ist aus 18 Karat Weißgold. Die Schließe des Oysterflex-Kautschukarmband ist ebenfalls mit Diamanten besetzt.

Rapper Drake hat sie schon getragen

Zusätzlich wertvoll macht den Luxus-Zeitmesser, dass er für unbestimmte Zeit im Besitz des US-Rappers Drake gewesen sein soll. Als Beweis sollen zwei Musikvideos dienen, in denen der Musiker die Uhr getragen hat. Das erhöht ganz automatisch den Seltenheitswert – und könnte für denjenigen, der das nötige Kleingeld mitbringt, auch diese Uhr zum sicheren Hafen machen.

OG



Lesen Sie auch: Die oberste Firmenretterin geht