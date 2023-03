600.000 US-Dollar für ein Kleid von Lady Diana

Sotheby`s ist mit der Versteigerung eines Lieblingskleids der berühmten Prinzessin ein Auktionscoup gelungen. Das exklusive Stück brachte in etwa das fünffache des zunächst aufgerufenen Preises ein.

Rund 120.000 US-Dollar rief das New Yorker Auktionshaus für ein Kleid der bei einem Autounfall im August 1997 mit nur 36 Jahren verstorbenen Princess of Wales auf. Versteigert wurde es am Ende für 600.000 US-Dollar. Das violette Kleid aus Samt und Seide soll eines von Lady Dianas Lieblingskleidern gewesen sein. Sie hat es mehrmals getragen und viele Jahre besessen.

Zu Lebzeiten von Lady Di wurde es schon einmal versteigert, für 23.000 Euro zu wohltätigen Zwecken. Darüber hinaus ist es auf einem königlichen Porträt von 1991 zu sehen sowie während des berühmten Fotoshootings „Vanity Fair“, das wenige Monate vor dem tragischen und sagenumwitterten Tod der Mutter von William und Harry, stattgefunden hatte. Entworfen hat das Ballkleid der britische Designer Victor Edelstein im Rahmen seiner Herbstkollektion 1989.

Das Ballkleid ist eines von vielen legendären Lady Diana-Kleidern, die auch noch Jahre später Designer und Designerinnen in ihrem künstlerischen Schaffen beeinflussen, wie beispielsweise den 2021 verstorbenen und gern als „Superstar der Modebranche“ bezeichneten Virgil Abloh. Er bezog sich bei einer seiner letzten Kollektionen auf die Prinzessin. Dianas schillernder Stil habe die täglichen Modeentscheidungen in Großbritannien und darüber hinaus geprägt und auch Jahrzehnte nach ihrem Tod sei ihr Stil inspirierend, hieß es von Sotheby’s im Rahmen der jüngsten Auktion.

Das violette Ballkleid war zudem nicht das erste Kleidungsstück von Lady Diana, das für viel Geld unter den Hammer kam. 2015 wechselte das sogenannte „Versace-Kleid“, eine Einzelfertigung von Gianni Versace, der übrigens wenige Wochen vor Lady Dianas Tod ermordet wurde, für 200.000 US-Dollar den Besitzer.

Die Liste bedeutender Kleider, die Lady Diana zu ihren Lebzeiten trug, ist lang. Gern landen die exklusivsten Exponate auch in Museen, wie zum Beispiel das berühmte „Elvis-Kleid“, das dem Victoria and Alber Museum in London gestiftet wurde. Das weiße perlenbesetzte Kleid trug Diana unter anderem 1989 bei einem Empfang in Hongkong.

