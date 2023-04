Das sind die teuersten Turnschuhe der Welt

Von wegen ausgelatschte Treter: Die Sneaker des ehemaligen Basketball-Stars Michael Jordan sind nun für 2,2 Millionen US-Dollar versteigert worden. Mit den Air Jordans stellt die Sportler-Ikone auch lange nach der aktiven Karriere einen weiteren Rekord auf.



Sie sind schwarz mit roten Akzenten und vom prominenten Träger höchstpersönlich signiert: Ein Paar Air Jordans der US-Basketball-Legende Michael Jordan kam kürzlich beim Auktionshaus Sotheby‘s in New York unter den Hammer. Mit einem Verkaufspreis von 2,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa zwei Millionen Euro) handelt es sich offiziell um die bislang teuersten Turnschuhe der Welt. „Die legendären Turnschuhe waren Teil der bekanntesten Saison von Jordans sagenumwobener Karriere und trugen dazu bei, sein Vermächtnis als größter Basketballspieler aller Zeiten zu besiegeln“, äußerte sich Sotheby‘s in der Beschreibung zu dem Paar Sneaker.



Der inzwischen 60-jährige Michael Jordan, der die Spitznamen „Air Jordan“, „His Airness“ oder „MJ“ trägt, gilt als einer der populärsten Sportler weltweit. Die NBA selbst bezeichnet ihn als den besten Basketballspieler aller Zeiten. Jordan wurde fünfmal als wertvollster Spieler der NBA ausgezeichnet, gewann sechs NBA-Meisterschaften mit den Chicago Bulls sowie zwei Goldmedaillen mit den USA bei den Olympischen Spielen. Darüber hinaus ist er 14-maliger NBA-All Star und gewann im Jahr 1988 den Defensive Player of the Year Award. Entsprechend begehrt sind persönliche Stücke des ehemaligen Basketballers aus seiner aktiven Zeit.



Die nun versteigerten Air Jordan 13s sind auch bekannt als „Bred Air Jordans“, als Abkürzung für das schwarz-rote Farbschema (Englisch: black, red) und kamen im Mai 1998 auf den Markt. Nach Angaben von Sotheby's gehörten die Turnschuhe zu den letzten offiziellen Drops der Marke Air Jordan während seiner Karriere bei den Chicago Bulls. Für den Basketballer war es damals die letzte Saison bei dem Verein, die als „Last Dance“ in die Sport-Geschichte einging. Die Air Jordan 13s in Größe 46 trug Jordan 1998 gegen die Utah Jazz während seines letzten Meisterschaftsspiels mit den Chicago Bulls. Bei der Finalserie gewann Jordan seine sechste und letzte Meisterschaft. Ein weiterer Faktor, der den Wert der Sneakers gesteigert haben dürfte: Nach dem Spiel schenkte Jordan die Schuhe einem Balljungen, der die Umkleidekabine seiner Mannschaft betreute und signierte sie als Dankeschön für dessen Dienste. Ob das damalige Glückskind die Schuhe nun zu Geld machte oder bereits ein anderer Besitzer, ließ Sotheby‘s aus juristischen Gründen offen.



Die Sportschuhe zählen nicht nur zu den wertvollsten versteigerten Schuhen aller Zeiten, sie gehören auch zu den teuersten Jordan-Artikeln. Im Oktober 2021 versteigerte Sotheby‘s ein Paar Sneaker des Ex-NBA-Profis für rund 1,5 Millionen US-Dollar – und damit für 700.000 US-Dollar weniger als jetzt die „Breds“. Unangefochten an der Spitze liegt aber ein getragenes Jordan-Trikot zum Preis von 10,1 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 9,2 Millionen Euro).