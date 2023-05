5,6 Millionen Euro für einen Dino

In Zürich landete das Skelett eines Tyrannosaurus Rex unter dem Hammer. Die Versteigerung von Dinosaurier-Knochen liegt derzeit im Trend.



5,6 Millionen Euro für 65 Millionen Jahre alte Dino-Knochen. Das Auktionshaus Koller hat in der Schweiz ein T-Rex-Skelett versteigert. Dem anonymen Käufer war es 5,5 Millionen Schweizer Franken wert. Umgerechnet sind das 5,5 Millionen Euro. Darin enthalten ist allerdings die Auktionshausgebühr. Nur das Skelett wechselte für 4,8 Millionen Euro den Besitzer. Ein stolzer Preis, der dennoch deutlich niedriger ausfiel, als zunächst von Koller erwartet. Das Auktionshaus hatte bis zu sieben Millionen Schweier Franken veranschlagt. Es war die erste Auktion dieser Art in Europa.



Dino-Knochen liegen derzeit im Trend. 2020 wurde ebenfalls ein T-Rex-Skelett versteigert, für 28,3 Millionen Euro vom arabischen Emirat Abu Dhabi. Der deutlich höhere Preis rührt allerdings wohl daher, dass bei diesem Dinosaurierskelett 70 Prozent der Knochen Originalknochen eines einzigen Exemplars waren.



Bei der in der Schweiz versteigerten Variante besteht das Skelett aus Knochen von drei verschiedenen Tieren und nur 50 Prozent davon sind Originale. Entdeckt wurden die Knochen zwischen 2008 und 2013 in den US-Bundesstaaten Montana und Wyoming. Die Größe des Skeletts: 11,6 mal 3,9 Meter.



Das T-Rex-Skelett mit dem Namen „Trinity“ – so hatte es sein Vorbesitzer getauft – wird wohl in Europa bleiben. „Wir sind optimistisch, dass der private Käufer es in naher Zukunft der Öffentlichkeit zeigen wird“, sagte Auktionshausbesitzer Cyril Koller in Zürich. Auch der deutlich teurerer „Stan“ steht in Abu Dhabi in einem Museum.



