Advertorial

Die Edelmetalle trotzen allen Widrigkeiten des Marktes: Besonders Gold sticht positiv hervor. Das offenbart der neue Edelmetall-Report.

Gold gilt auch 2023 als der sichere Hafen Nummer 1. Allen Widrigkeiten zum Trotz – hohes Zinsniveau, starker Anleihenmarkt, Konkurrenz durch Bitcoin & Co. – behauptete sich Gold zuletzt nicht nur preismäßig. Denn gerade die Zentralbanken sind auch 2023 wieder einmal klar auf der Käuferseite. Rückenwind erhält Gold als der Wertaufbewahrungsspeicher schlechthin gerade von der geopolitischen Seite, durch immer mehr Krisen in Osteuropa, dem Nahen Osten und rund um Chinas Machtgebaren in Ostasien.

Silber ist in erster Linie ein Metall, das zu mehr als der Hälfte der Nachfrage in der Industrie Anwendung findet. Und dies in immer höherem Maße. Denn gerade seine hohe Leitfähigkeit macht es zu einem immer begehrteren Metall, gerade in der Elektronikbranche. Hier vor allem als Leiter bei der Elektromobilität, der Photovoltaik und der 5G-Technik. Dies führte in den vergangenen Jahren zu immer höheren Angebotsdefiziten, die 2022 ein Rekordniveau erreichten.

Platin ist fast ausschließlich in Katalysatoren von Dieselverbrennern zu finden. Ein Umstand, der dem Metall in den vergangenen Jahren sowohl einen Nachfragerückgang als auch einen ordentlichen Preisrückgang bescherte. Es deutet sich jedoch ein helles Licht am Ende des Tunnels an, denn Platin wird auch als Katalysatormaterial in Brennstoffzellen benötigt.

Palladium wird überwiegend in Katalysatoren von Benzinfahrzeugen eingesetzt, weswegen zuletzt ein Preisrückgang ungeahnten Ausmaßes einsetzte, der noch immer anhält. Der Verlust von immer mehr Marktanteilen an Elektrofahrzeuge macht dem Benzinkatalysatormaterial Palladium schwer zu schaffen. Dennoch besteht beim Palladium ein Lichtblick, denn die Förderung ist seit Jahren rückläufig.

Sowohl bei Platin als auch bei Palladium ist in den kommenden Jahren mit einem Angebotseinbruch zu rechnen, da speziell die wichtigen südafrikanischen Minen ihre Förderung nicht in dem gewohnten Maße aufrechterhalten werden können.

