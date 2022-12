ADVERTORIAL

Das Wundermetall glänzt mit tausenden Anwendungsmöglichkeiten, die die künftige Nachfrage explodieren lassen werden!

Silber ist für viele Privatanleger lediglich eine Art Wertaufbewahrungsmittel mit wenig Glanz und Gloria. Doch diese Sichtweise ist komplett falsch. Denn Silber ist zwar ganz klar ein Investment zum Werterhalt und in Form von Schmuck auch schön anzuschauen, dennoch besitzt Silber eine Art „Hybrid-Funktion“. Das bedeutet, dass zuletzt rund 50% der gesamten Silbernachfrage aus der Industrie kamen, während der Rest vor allem von professioneller Investorenseite in Form von Barren und Münzen sowie von der Schmuckindustrie nachgefragt wurde. Dabei zog die Nachfrage im vergangenen Jahr stark an. Auch von Investorenseite, vielmehr aber kommt immer mehr Nachfrage von Seiten gerade entstehender Boom-High-Tech-Branchen wie etwa der Elektromobilität, der Photovoltaik und der 5G-Technik. Obwohl gerade in der Elektrotechnik Kupfer mit Abstand am meisten eingesetzt wird, machen seine unschlagbaren Eigenschaften hinsichtlich der höchsten elektrischen Leitfähigkeit aller Elemente und der höchsten thermischen Leitfähigkeit aller Metalle, Silber ganz klar zu einem der am stärksten nachgefragten Metalle des laufenden Jahrzehnts, wobei die Förderung schon längst nicht mehr schritthalten kann und seit mehreren Jahren ein immer größeres Angebotsdefizit am Silbermarkt vorherrscht.



Gerade aus der Industrie wird zukünftig eine regelrechte Nachfrageexplosion mit Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich zu erwarten sein, wobei erste Anzeichen dafür schon seit mehreren Jahren spürbar sind. Dabei wird vor allem der Energiesektor eine dominante Rolle einnehmen. Gerade der Einsatz in vielen neuen Bauteilen von immer mehr Elektrofahrzeugen, in Photovoltaikanlagen (über Jahrzehnte verbaut), aber auch bei 5G-Netzen und im Medizinbereich, wird die industrielle Nachfrage in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen. Möglich machen dies seine speziellen, durch kein anderes Metall ersetzbaren Eigenschaften.



