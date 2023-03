Deutsche Telekom weiter auf Rekordkurs

Die Deutsche Telekom hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie auch in einem hart umkämpften Markt erfolgreich sein kann. Nach der Dotcom-Blase hatte das Unternehmen einige schwierige Jahre zu überstehen, konnte jedoch in den letzten Jahren kontinuierlich wachsen und expandieren. In diesem Jahr verzeichnete die Telekom einen neuen Rekordumsatz und wurde mit dem höchsten Markenwert in Europa bewertet.

Eine Analyse von Vontobel



Doch das sei erst der Anfang: CEO Timotheus Höttges hat klare Ziele für die Zukunft formuliert und das Unternehmen sieht sich auf einem vielversprechenden Weg, um diese zu erreichen.



Deutsche Telekom auf Wachstumskurs: Rekordjahr und steigende Umsätze



Die Deutsche Telekom ist nicht nur in Europa, sondern weltweit eine bekannte Marke. In einem Ranking des britischen Instituts Brand Finance Global 500 belegt der Telekommunikationskonzern den ersten Platz in Europa. Für Markenchef Ulrich Klenke ist das ein "riesiger Erfolg" und zeigt, dass die globale Dachmarkenstrategie erfolgreich ist.



Nicht nur die Marke, sondern auch die Geschäftsentwicklung der Deutschen Telekom ist vorzeigbar. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr ein Rekordjahr und der Umsatz stieg um 6,1 Prozent auf rund EUR 114 Milliarden. Konzernchef Timotheus Höttges bezeichnet dies als das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen ist in allen Bereichen gewachsen, was vor allem der US-Tochter T-Mobile zu verdanken ist. Die Tochter konnte 6,4 Millionen neue Vertragskunden gewinnen und war für etwa 66 Prozent des Jahresumsatzes verantwortlich.



Die positive Entwicklung ist auch auf die Fusion von T-Mobile mit dem Rivalen Sprint zurückzuführen. Synergien würden im laufenden Jahr um mindestens 20 Prozent auf bis USD 7,5 Milliarden wachsen, während die Integrationskosten um gut 80 Prozent auf weniger als USD 1 Milliarde fielen. Doch nicht nur in den USA, auch in Deutschland konnte die Deutsche Telekom wachsen und die Umsätze steigern. Dabei hat sich das Unternehmen besser entwickelt als von Analysten erwartet.



Trotz des Erfolgs hat die Deutsche Telekom hohe Schulden, die um 7,8 Prozent gestiegen sind. Dennoch scheint das Unternehmen mit seiner globalen Dachmarkenstrategie und der erfolgreichen Geschäftsentwicklung weiterhin auf einem vielversprechenden Weg zu sein, weswegen die Aktie seit Platzen der Dotcom-Blase erstmals wieder über 20 EUR notiert.

Wachstumsziele 2023 im Blick



Die Deutsche Telekom gibt weiterhin positive Signale in Bezug auf ihre Geschäftsentwicklung und Wachstumsziele. Im Jahr 2021 formulierte CEO Timotheus Höttges mittelfristige Ziele für das Unternehmen, die nun auf gutem Weg zur Erfüllung sind. Für das Jahr 2023 plant die Deutsche Telekom, noch mehr zu verdienen, und strebt einen organischen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um vier Prozent an, was mehr als doppelt so stark wie im Vorjahr wäre. Der Geschäftsbericht und Ausblick für die kommenden Jahre sind vielversprechend und Aktionäre können auf eine steigende Dividende im Jahr 2023 hoffen. Darüber hinaus setzt die Deutsche Telekom ihren Fortschritt beim Netzausbau fort. Aktuell könnte das Unternehmen laut eigenen Angaben bereits 95 Prozent der deutschen Bevölkerung mit 5G-Mobilfunk versorgen und 1,35 Millionen Menschen per Glasfaser, doch es bleibt noch viel Potenzial für einen weiteren Ausbau.



Warum die Telekom so erfolgreich ist: Qualität, Zuverlässigkeit und Vielfalt



Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Telekommunikationsmarkt und das aus gutem Grund. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf verschiedenen Faktoren, angefangen bei einem umfassenden und zuverlässigen Netzwerk. Die Telekom investiert kontinuierlich in den Netzausbau und hat mittlerweile eines der modernsten und schnellsten Netze weltweit. Das sorgt für eine ausgezeichnete Netzabdeckung und eine zuverlässige Verbindung, sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten.



Neben der Netzqualität spielt auch der Service eine große Rolle. Die Telekom setzt auf eine kundenorientierte Ausrichtung und bietet eine Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten, um die Anliegen der Kunden schnell und unkompliziert zu bearbeiten. Egal ob per Telefon, E-Mail, Chat oder persönlich im Shop - die Telekom ist erreichbar und hilft bei allen Anliegen rund um Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV.



Doch nicht nur das Netz und der Service, sondern auch das Produktangebot trägt zum Erfolg der Telekom bei. Mit unterschiedlichen Tarifen und Angeboten für Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV bietet die Telekom für jeden Kunden das passende Angebot. Dabei setzt das Unternehmen auf eine hohe Produktqualität und eine innovative Produktentwicklung, um stets am Puls der Zeit zu bleiben.



Insgesamt ist es also eine Kombination aus Netzqualität, kundenorientiertem Service und einem breiten Angebotsspektrum, die die Telekom zu einem so erfolgreichen Unternehmen macht.