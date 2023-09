IPO: Schott Pharma startet über Ausgabepreis

Seit heute notiert Schott Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie betrug 30,00 € und lag damit über dem Ausgabepreis.



Der Ausgabepreis für die Papiere von Schott Pharma war auf 27,00 Euro je Aktie festgelegt worden, das war am oberen Ende der Preisspanne für die rund 34,6 Millionen angebotenen Aktien, die bei 24,50 bis 28,50 Euro gelegen hatte. Insgesamt beläuft sich das Platzierungsvolumen auf 935 Millionen Euro.



Begleitet wurde der Börsengang von BNP Paribas, Bank of America Securities und der Deutschen Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Citigroup und Jefferies agierten zudem als Joint Bookrunners. Commerzbank und Landesbank Baden-Württemberg wirkten mit als Co-Lead Manager. Bank of America Securities ist Designated Sponsor, Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist die Baader Bank.



Schott Pharma entwickelt nach eigenen Angaben wissenschaftlich fundierte Lösungen um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mainz und ist Teil der Schott AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung.



BAS



