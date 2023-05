Ludwig-Erhard-Gipfel 2023 live: Tag eins im Ticker

Von Vera König und Oliver Götz

Prominente Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Medien: Die Top-Entscheider der Republik treffen sich auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Gastgeber der zweitägigen Konferenz ist die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP. Die komplette Veranstaltung ist via Live-Stream auf www.ludwig-erhard-gipfel.de verfolgbar. Lesen Sie die Höhepunkte der Konferenz im Live-Ticker.

Tag eins: 3. Mai 2023

12.42 Uhr: Publikumsfrage: Frage welche Rolle KI in den nächsten drei Jahren?

Staaten werden die Technologie so stark regulieren, dass sie nur wenige Einsatzfelder findet, sagen zwei Prozent der Befragten aus dem Publikum. 23 Prozent glauben, dass Unternehmen KI teilweise nutzen werden, aber der große Durchbruch ausbleibt. 75 Prozent sagen: KI wird die digitale Arbeitswelt grundlegend revolutionieren. Dieser Meinung ist auch Hagen Rickman: „KI wird ein Digital-Turbo“, sagt er. „Das wird eine Geschwindigkeit aufnehmen, die wir so noch nicht gesehen haben.“

12.19 Uhr: Auch Angelika Gifford, Vice President EMEA bei Meta, fordert mehr Aggressivität und Progressivität. "Es ist fünf vor zwölf". Vor allem mahnt sie die Überregulierung und Überbürokratisierung an. Laut einem IHK-Bericht fühlen sich 60 Prozent der Unternehmen dadurch in der Innovationsfähigkeit gehemmt.

12.16 Uhr: Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Digitales, wünscht sich mehr Offenheit, was Daten und Datennutzung anbelangt. "Ich würde mir wünschen, dass wir aus dem Jammertal herauskommen, wir haben mit München einen internationalen Technologiestandort, der über die letzten Jahre gewachsen ist." Bei den Neugründungen habe die bayerische Landeshauptstadt Berlin mit 14,5 Neugründungen auf 100.000 Einwohner überholt. "Wenn ich mir dann die Bundesregierung anschaue, das ist alles zu träge", so Gerlach weiter. "Wir haben wahnsinniges Porzenial im Land, schöpfen das aber nicht aus." Sie wolle kein "auschalten, aussteigen, verbieten" mehr hören.

11.50 Uhr: Hagen Rickman, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland, leitet mit seinem Impulsvortrag über zum nächsten Gipfel-Panel, auf dem ein Robotor sitzen wird. ChatGPT und Künstliche Intelligenz sind das Thema. "Wir sehen Technologien, die ganze Geschäftsfelder verändern werden", sagt Rickman. Man könne zurecht Angst bekommen, aber es entstünden auch riesige Produktivitätschancen. Vertiefen werden das Thema gleich gemeinsam mit Rickman und Roboter, Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Digitales, Angelika Gifford, Vice President EMEA, Meta & Supervisory Board Member, Dr. Stefan Knupfer, Vorstandsmitglied AOK Plus.

11.42 Uhr: Nun spricht Ilse Aigner. Die Präsidentin des bayerischen Landtags sorgt sich um den Zuspruch, den radikale Kräfte, allen voran die AfD, in Deutschland erfahren. Sie erlebe diese Partei im Parlament als Zäsur. „Diese Kräfte haben die Demokratie verächtlich gemacht, im Ringen um Aufmerksamkeit ist jedes Mittel recht“, sagt sie. Sie werde nie vergessen, wie ein Abgeordneter mit Gasmaske im bayerischen Landtag ans Rednerpult getreten sei. In Zukunft will sich Aigner deshalb für härtere Strafen einsetzen, auch bei verbalen Entgleisungen. „Wer versucht die Demokratie zu destabilisieren, dem müssen Grenzen aufgezeigt werden.“

11.31 Uhr: In "(D)eine Minute für die Demokratie" stellen fünf junge Menschen ihre Ideen und Gedanken zum demokratischen Miteinander vor. Prannavan Suredran nutzt die Bühne für eine Ode an die Demokratie. Die Demokratie, so wie wir sie kennen, ist nicht selbstverstädnlich, wir müssen sie aktiv schützen, die Demokratie braucht uns Demokraten", fordert er. Wichtig ist ihm vor allem mehr politische Bildung. Diese sollte vermitteln, wie man aktiv an der Demokratie teilnehmen kann. Das Format wird begleitet von der bayerischen Landtagspräsidentin, Ilse Aigner.

11.08 Uhr: IHK-Präsident Lutz sieht die die unternehmerische Freiheit in Deutschland zunehmend abgeschafft. „Du fällst von einer Ohnmacht in die nächste, wenn du siehst, dass jede Woche irgendeine Regulatorik aus Brüssel kommt“, sagt er. „Wir sind an einer Kreuzung angekommen, das ist sehr ernst“ Die EU-Politik sei „ökosozialistisch orientiert“. Die entscheidende Frage sei: „Wollen wir in Zukunft mit unternehmerischer Freiheit im Sinne Ludwig Erhards leben, oder wollen wir uns alles von A bis Z durchregulieren lassen, insbesondere auf EU-Ebene.“

11.00 Uhr: Das Publikum kommt zu Wort: Was halten Sie von Bundeswirtschaftsminister Habeck, lautet die Frage. Die überwiegende Mehrheit (41 Prozent) wählt die Antwortmöglichkeit „ein Fehler nach dem anderen“. Auch Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung EY Deutschland, fehlt der Masterplan. „Hat mal jemand durchgerechnet, ob wir die Handwerke haben für all die Wärmepumpen, die installiert werden sollen?“, fragt er.

10.39 Uhr: Es gibt mehrere Megatrends weltweit, wie Manuela Buxo von Sanofi betont: Gesundheit sei einer. Doch gerade die Abwanderung im Gesundheitssektor sei enorm. Es müsse eine bessere innereuropäische Zusammenarbeit geben, um dem entgegenzuwirken.

10.30 Uhr: Moderator Oliver Stock (Herausgeber von Markt und Mittelstand) fragt die Panelteilnehmer, ob es einen Masterplan für die Transformation der Wirtschaft gebe. „Es gibt keinen Masterplan dieser Bundesregierung, es ist ein Chaos-Plan“, moniert Klaus Josef Lutz, ehemaliger bis März 2023 BayWa-Vorstandsvorsitzender und Präsident der IHK für München und Oberbayern. Michael Wurmser, Gründer von Norge Mining, betont, dass die Planbarkeit in den letzten Jahren „den Bach runterging“ aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges.

10.27 Uhr: Das erste Panel des Gipfels beschäftigt sich mit dem Thema „Megatrends in Zeiten von Krisen, Kriegen und Konflikten“.

10.09 Uhr: Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland, hält nun eine Impulsrede.

10.01 Uhr: "Die Gesundheit ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, die wir in der Bundesrepublik haben“, betont Sen. Es gebe ein Exzellenz-Cluster mit vielen Talenten. Wenn man die Gesundheit als Wirtschaftszweig begreifen würde, könnte man diesen Sektor auch zu einem Industriezweig ausbauen.

09.51 Uhr: Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Management SE, steht für den „Global Player Talk“ auf der Bühne. Wolfram Weimer fragt, ob es Spaß mache, der große Troubleshooter zu sein. "Es mache Spaß, wenn man wisse, was dahinter kommt", antwortet Sen. Er sehe sich nicht als Troubleshooter, sondern sehe vielmehr die Transformation. Das durfte er einige Male machen. Er sei laut Weimer auch der Neue in der Reihe der DAX-CEOs.

09.45 Uhr: Goetz-Weimer fragt die Grünen-Politikerin, ob ihre Partei hier genug tue. Nargess Eskandari-Grünberg erwartet auch von Außenministerin Annalena Baerbock "eine feministische Außenpolitik". "Ich bin entsetzt, dass wir schweigen." Sie erwarte Engagement von der Regierung. Sie fordert von jedem: "Machen Sie diese Bewegung zu einer Revolution!"

09.35 Uhr: Nun widmet sich der Gipfel der Bewegung im Iran. Nargess Eskandari-Grünberg, Bürgermeisterin von Frankfurt am Main, berichtet über eigene Geschichte. Sie wurde im Iran inhaftiert, weil sie Bücher las und Flyer verteilte. „Das macht mich unendlich wütend und traurig“, sagt sie über die aktuelle Situation. Das brutale Regime mache sie fassungslos. Was ihr Leben geprägt habe, war Hoffnung. „Ich weiß, dass Freiheit gewinnen wird.“ Vor allem die Tiktok-Generation gehe aktuell im Iran auf die Straße, sagt Moderatorin und Verlegerin Christiane Goetz-Weimer. Iran-Aktivistin Daniela Sepheri berichtet: „Der Freiheitskampf der Menschen im Iran geht schon seit Jahrzehnten.“

09.32 Uhr: Warum sollte man ihn wählen und nicht Hubert Aiwanger (Freie Wähler), fragt Weimer: "Warum nicht?", kontert Söder. Er setze sich täglich für sein Bundesland, das er für das schönste der Welt hält. Söder ist also bereits voll im Wahlkampfmodus.

09.30 Uhr: "Die Grünen haben sich leider zurückentwickelt", was Söder "echt schade" findet. "Die Grünen haben das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf echt falsch verstanden", witzelt er. Auch bei der Kernenergie fand er das Verhalten der Grünen "echt albern". Er habe "echt Mitleid und Mitgefühl", aber: "Ich habe noch nie gebetet für die Ampel!"

09.28 Uhr: Auch die Migrationspolitik ist Thema. "Illegale Zuwanderung muss anders gesteuert werden", betont Söder. Es dürfe auch keine Alleingänge geben."Ja zu Arbeitsmigration, nein zu illegaler Zuwanderung."

09.23 Uhr: Zur Energiewende sagt Söder: "Jetzt die Atomkraftwerke abzuschalten, ist ein grundlegender Fehler." Wieder verschlafe Deutschland eine Technologie, beispielweise die Kernfusion. Er habe den Wissenschaftsminister gebeten, einen Forschungsreaktor in Garching vorzubereiten. "Nicht die Verweigerung von Technik ist die Zukunft."

Das Video mit dem O-Ton von Markus Söder sehen Sie hier:

09.19 Uhr: Weimer fragt, woher die Stimmungswende in der Union rührt. "Nach der Bundestagswahl war die Stimmung schwierig, die Depression groß", sagt Söder. Danach habe man sich auf die Landespolitik konzentriert. Auch Corona habe man erfolgreich besiegt. Dennoch: "Das Wohlstandseis, auf dem wir stehen, schmilzt zusehens." Alle, die in der Mitte stehen, würden zunehmend zu Absteigern. "Entweder die Bürger gehen pleite oder der Staat."

09.16 Uhr: Verleger Wolfram Weimer startet das Gipfelgespräch mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der live zugeschaltet ist. "Einal Berlin reicht", sagt Söder auf Weimers Frage, ob er noch einmal als Bundeskanzler kandidieren möchte. "Wir haben ja damals gesehen, wie freudig Teile der CDU reagiert haben." Auf die Frage, ob er Merz für den idealen Kanzlerkandidat der Union halte, antwortet er, dass er die Kandidatendebatte für verfrüht hält. Er arbeite aber mit Merz "super zusammen".

09.03 Uhr: Christiane Goetz-Weimer eröffnet den Gipfel. "Ich könnte sie willkommen heißen im Land der Heiterkeit", sagt die Verlegerin der gastgebenden WEIMER MEDIA GROUP. "Ich könnte sie aber zugleich auch in der Hölle begrüßen", fügt sie an. Denn nur eine Flugstunde von Bayern entfernt tobe der Krieg, das tausendfache Leid. Es sei die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu beobachten, bedient sich Goetz-Weimer an einem Begriff der Frankfurter Schule und gibt damit die Richtung für den diesjährigen Gipfel vor. Denn diese Signatur der Kontraste sei in allen Teilen der Welt da, setzt Goetz-Weimer fort. Entsprechend groß ist der Gesprächsbedarf und die ehrliche Suche nach Lösungen. Der Gipfel will Antworten finden.

8.00 Uhr: Die Sonne strahlt am Tegernsee. Gut Kaltenbrunn füllt sich. Zeit für einen Kaffee am Morgen. Gleich beginnt der Ludwig-Erhard-Gipfel. Über zwei Tage hinweg werden hochkarätige Gäste erwartet, darunter die Parteivorsitzenden von FDP, CDU, CSU, SPD und Grünen. Gleich zu Beginn kommt es zum Gipfelgespräch mit Markus Söder.