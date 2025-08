5. Das Auto

Wer auch in Zukunft noch Autos verkaufen will, der muss in das autonome Fahren investieren. An der Entwicklung autonomer Fahrzeuge sind entsprechend alle großen Auto-Konzerne beteiligt. Sie sind es, die am Ende Sensorik, Chips, Mapping und Software zu einem Fahrzeug zusammenbasteln. Ob mithilfe von Zulieferern, oder wie im Fall von Tesla, nahezu ausschließlich in Eigenregie.

Im Fokus: Tesla

Seit Jahren verspricht Firmengründer und CEO Elon Musk den vollautonomen Tesla. Geklappt hat das bislang noch nicht. Zwar lässt sich jeder neue Tesla serienmäßig auf Autopilot schalten, doch die Funktion entspricht in etwa Level zwei bis drei im Bereich des autonomen Fahrens. Waymo ist mit Level vier weiter. Dennoch bleibt Tesla, was das selbstfahrende Auto über Robotaxis hinaus angeht, der wohl spannendste Player am Markt. Tesla verfolgt einen vertikal integrierten Ansatz wie kaum ein anderer Hersteller, setzt auf hauseigene Chips und Software und profitiert dabei von den Daten, die jeder Tesla-Fahrer tagtäglich sammelt. Zudem nimmt Tesla Abstand von Lidar-Sensorik und setzt voll auf ein KI-basiertes Kamerasystem. Seit ihrem Rekordhoch Ende 2024 hat die Tesla-Aktie deutlich nachgegeben. Absatz und Ergebnis gerieten zuletzt unter Druck, auch aufgrund von Musks politischen Ambitionen. Ein Durchbruch beim autonomen Fahren käme da wohl gerade recht.