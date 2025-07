Bayerische Metall- und Elektroindustrie: Konjunktur weiter auf schlechtem Niveau

Laut Umfrage verbesserte sich die aktuelle Geschäftslage gegenüber dem Winterhalbjahr, bleibt aber im negativen Bereich. Fast jedes vierte Unternehmen bewertet diese mittlerweile als gut. Der Saldo aus positiven und negativen Antworten liegt im Inlandsgeschäft bei -7,5 Punkten und im Auslandsgeschäft bei -1,3 Punkten. Die Erwartungen für das Inlandsgeschäft sind hingegen erstmals seit vier Jahren wieder positiv. 36 Prozent erwarten in den kommenden sechs Monaten eine Verbesserung, nur noch sieben Prozent eine Verschlechterung. „Die Unternehmen sehen trotz der schwierigen Gesamtsituation Licht am Ende des Tunnels. Das ist eine gute Nachricht“, so Brossardt.



Erstmals seit zwei Jahren sind die Produktionspläne im Inland wieder im positiven Bereich. Der Saldo liegt bei +4,5 Punkten. „Während vom ersten Halbjahr kaum Impulse ausgingen, erwarten wir einen moderaten Anstieg im zweiten Halbjahr. Die Produktion dürfte im Jahresdurchschnitt 2025 um ein Prozent über dem Durchschnitt 2024 liegen“, prognostizierte er.



Bei den Investitionsplänen der M+E Unternehmen schließt sich die Schere zwischen Inland und Ausland, eine beträchtliche Lücke bleibt jedoch bestehen. So sind die inländischen Investitionspläne im Saldo immer noch negativ (-8,3 Punkte), während die ausländischen bei +18,7 Punkten liegen. „Die nachlassende Investitionszurückhaltung ist nicht zuletzt auch der neuen Bundesregierung zu verdanken“, sagte Brossardt. Und ergänzte: „Jetzt heißt es aber, zügig weitere Maßnahmen aus dem Sofortprogramm umzusetzen, insbesondere die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und den weiteren Bürokratieabbau. Nur so gewinnen wir wieder die Attraktivität zurück, die Investitionen an unseren Standort zieht.“