Chip-Industrie: Die Taktfrequenz nimmt zu

Nachfrage übersteigt Angebot

Der US-Konzern Advanced Micro Devices bläst in das gleiche Horn und rechnet mit hohem Wachstum bei den KI-Chips für Rechenzentren. Von 45 Milliarden US-Dollar in 2023 soll der Markt bis 2027 auf rund 400 Milliarden US-Dollar emporschnellen. Um an dieser steilen Aufwärtskurve zu partizipieren, hat AMD im Dezember zwei neue KI-Chips aus seiner MI300 Reihe angekündigt: einen für generative KI-Anwendungen und einen zweiten für Supercomputer. Die neue Serie soll in der Lage sein, mit NVIDIAs Flaggschiffen zu konkurrieren. Für 2024 beziffert AMD-CEO Lisa Su den Vorrat an KI-Chips auf „deutlich über“ zwei Milliarden US-Dollar. Doch wird das nicht reichen, laut der 54-jährigen dürfte das Kaufinteresse der AMD-Kunden weit darüber hinausgehen.

Einer dem Angebot übersteigende Nachfrage sieht sich auch Intel ausgesetzt. Daher drückt das Chip-Urgestein ebenfalls bei der Entwicklung aufs Tempo. Noch kurz vor dem Jahreswechsel präsentiert der Konzern unter anderem den neuen „Gaudi3“-Prozessor, mit dem Intel auf Branchenprimus NVIDIA aufschließen möchte. Daneben startet das Unternehmen in diesem Jahr seinen fortschrittlichen 18-A-Prozess. Laut Gelsinger konnten dafür bereits drei Kunden gewonnen werden, einer davon ist den Angaben zufolge sogar ein „sehr bedeutender“. Der Konzern geht dank des 18A-Prozessors mit einer Leistungssteigerung von zehn Prozent von Generation zu Generation aus, was Experten zufolge einen hohen Wert in der Halbleiterindustrie darstellt.