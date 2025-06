Teilen

Unternehmen > Stablecoin-Fantasie

Die Aktie der Circle Internet Group explodiert. Seit dem IPO vor zwei Wochen hat sie fast 700 Prozent zugelegt. Der jüngste Kursanstieg folgt auf ein Stablecoin-Gesetz im US-Senat – USDC im Fokus.

Die Aktie von Circle Internet Group (ISIN: US1725731079) bleibt auf Wachstumskurs. Am Montag notiert das Papier im vorbörslichen US-Handel erneut rund 10 Prozent im Plus. Damit deutet sich der dritte Tagesgewinn in Folge an. Die Anlegerstimmung bleibt positiv.