Anpassung für das dritte Quartal. Die Frankfurter Privatbank tauscht in ihren "German Top Ten" gleich fünf Papiere aus und empfiehlt nun unter anderem Adidas-Titel zum Kauf.

Aussichtsreiche Aktien sind in Deutschland gerade nicht so leicht zu finden. „Alles in allem sind die Wachstumsaussichten für das dritte Quartal mau“, schrieb Analyst Uwe Hohmann vom Bankhaus Metzler so auch mit Blick auf die neue Zusammensetzung der „German Top Ten“, die die Frankfurter Privatbank regelmäßig veröffentlicht. Einige Frühindikatoren deuteten darauf hin, dass sich das Wachstum weiter um die Nulllinie bewege, so Hohmann weiter. Ein Grund, warum gleich fünf Aktien aus der Favoritenliste fallen, darunter Carl Zeiss Meditec, IVU Traffic, die Kion Group, Porsche und Knorr-Bremse. Hohmann bevorzugt nun Unternehmen, die wenig konjunkturanfällig und zyklisch, dafür konsumabhängig sind und von Exporten in die Vereinigten Staaten profitieren. Neben den Aktien des Flughafenbetreibers Fraport, dem Hersteller von Abfüllanlagen Krones, dem Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der Deutschen Börse und SAP, die bereits Teil der Top Ten waren und dies auch bleiben, sind die Papiere folgender Unternehmen nun neu im Metzler-Favoritenkreis.

1. Adidas

Die Adidas-Aktie hat zuletzt gut performt, liegt auf Sicht von zwölf Monaten mit über 30 Prozent im Plus. Anleger überzeugt der überraschend kräftige Rückenwind, mit dem sich Adidas aktuell aus der Krise zu befreien scheint. Im Oktober 2022 hatten Adidas-Titel zwischenzeitlich nur noch rund 93 Euro gekostet. Nach Verlusten im Jahr 2023, scheint der Sportartikelhersteller nun aber zurück in der Spur. Hatte Adidas in den Jahren zuvor einige Trends verpasst, schlagen die Retro-Sportschuhe „Samba“ und „Gazelle“ nun voll ein. Das Ergebnis: „Unsere Marke liegt wieder im Trend – anders als vor ein oder zwei Jahren“, so Vorstandschef Björn Gulden, der mitten in der Krise den CEO-Posten von Kasper Rorsted übernommen hatte. Im ersten Quartal 2024 stieg der Umsatz mit Schuhen insgesamt um 13 Prozent. Nike derweil hat vor allem in diesem Segment nichts Vergleichbares anzubieten, womit es Adidas gelingt dem Erz-Konkurrent in den USA Marktanteile abzujagen. Zuletzt erhöhte Gulden die Prognose fürs laufende Jahr. Das operative Ergebnis soll 700 Millionen Euro erreichen, der Umsatz um zirka neun Prozent zulegen. Für JP Morgan Analystin Olivia Townsend ist Adidas der „Branchen-Favorit“. Ihr Kursziel: 250 Euro. Das entspricht beim aktuellen Kurs von 225 Euro einem Potenzial von rund elf Prozent. Das einstige Rekordhoch liegt bei 336 Euro.