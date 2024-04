Giga-Absatzeinbruch bei Tesla

Tesla kämpft aktuell an zwei Fronten. Zum einen schwächt sich die Nachfrage im Heimatmarkt ab. Kunden greifen wieder häufiger zu Verbrenner-Fahrzeugen oder Autos mit Hybrid-Antrieb. Gleichzeitig bleibt die Kauflaune weltweit ob der hohen Zinsen getrübt. Zum anderen spürt Tesla erheblichen Konkurrenzdruck aus und in China. Zwar stottert auch im Reich der Mitte aktuell der Konjunkturmotor, was zu einer gewissen Zurückhaltung bei den Autokäufen führt, doch vor allem greifen immer mehr Chinesen bei einheimischen Marken wie BYD oder Nio zu.

Immerhin: Weltweit verkaufte im ersten Quartal 2024 kein E-Auto-Hersteller so viele Fahrzeuge wie Tesla. Doch bereits im letzten Quartal 2023 war BYD an Tesla vorbeigezogen. Mit der geplanten internationalen Expansion, nicht zuletzt mit Fokus auf Europa, könnten die Chinesen auf lange Sicht die Spitzenposition einnehmen. Die Umweltorganisation Transport & Environment schätzt, dass chinesische Autobauer bis 2027 in Europa einen Anteil von 20 Prozent an den batteriebetriebenen Fahrzeugen haben könnten.

Tesla dürfte sich als starke Marke einen gewissen Schutzschild aufgebaut haben, der zumindest in Europa und den USA Konkurrenz abwehren könnte. Doch alles in allem ist das Erstarken von Chinas Autobauern für nahezu alle westlichen Marken eine Herausforderung. Technologisch schließlich haben BYD und Co. deutlich aufgeholt und haben im E-Auto-Bereich teilweise sogar die Nase vorn. Dazu bieten sie hohe Preisnachlässe, auch weil sie im Heimatland vergleichsweise günstig produzieren können.

Tesla wird sich also strecken müssen, auch wenn dem Konzern der langfristige E-Auto-Trend natürlich weiter in die Karten spielt. An der Börse wird der Tesla-Aktie aktuell wohl neben den schlechten Nachrichten auch der einst stark emporgeschnellte Kurs zum Verhängnis. Nicht nur die Tesla-Aktie, auch die Papiere der Branchenkonkurrenz aus dem Inland mussten zuletzt deutliche Kursverluste beklagen. Einer Handelsblatt-Auswertung nach sank die Marktkapitalisierung der zehn größten US-E-Autohersteller seit 2021 von 1,5 Billionen auf nur noch 600 Milliarden US-Dollar.

Solche Wertverluste deuten aber meist auch Chancen an. Die sich angestaute heiße Luft wurde so womöglich zum größten Teil abgelassen und die Aktien sind wieder ein Stück fairer bewertet.