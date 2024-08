Teilen

Erfolgsmanagerin entscheidet sich für den Ausstieg. Audi beruft Porsche-Mann Marco Schubert als neuen Marketing- und Vertriebsvorstand.

Deutschlands bekannteste Automanagerin zieht sich zurück. Hildegard Wortmann hat ihre Funktionen in der Konzernleitung von Volkswagen und nach fünf Jahren im Vorstand von Audi auf eigenen Wunsch niedergelegt. Die geborene Münsteranerin ist die prominenteste Frau der Autoindustrie, in der sie in den letzten 26 Jahren als Spitzenmanagerin bei BMW, Audi und Volkswagen aktiv war. Zuletzt war sie im Volkswagen-Konzern für den weltweiten Vertrieb zuständig und konnte als Vertriebschefin von Audi Absatzrekorde melden. So wurden mit rund 1,9 Millionen Einheiten mehr Audi-Fahrzeuge an Kunden übergeben als je zuvor.

Die offiziellen Abschiedsworte von Volkswagen und Audi für die scheidende Managerin fallen ungewöhnlich wertschätzend aus: „Hildegard Wortmann hat den Vertrieb der Marke Audi und des Volkswagen-Konzerns maßgeblich vorangebracht und entscheidend geprägt. In ihrer Konzernfunktion hat sie ein starkes, markenübergreifendes Fundament für den weltweiten Vertrieb erarbeitet,“ erklärte der Audi Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Döss und fügte betonend hinzu „Bei Audi hat sie mit ihrem Team Absatzrekorde erzielt – und das in Zeiten großer Krisen. Im Namen des Aufsichtsrats der Audi AG bedanke ich mich für ihr unermüdliches Engagement voller Empathie“. Gernot Döllner, CEO der Audi AG, erklärte: „Hildegard Wortmann hat in volatilen Zeiten und unter schwierigen Rahmenbedingungen den Vertrieb und die Marke Audi erfolgreich geführt und für die mit dem Audi Q6 e-tron jüngst gestartete, größte Produktoffensive in der Geschichte der Audi AG schlagkräftig ausgerichtet. Im Namen des gesamten Vorstands danke ich ihr aufrichtig für diese herausragende Leistung.“ Auch Jörg Schlagbauer, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Audi AG lobt: „Hildegard Wortmann war die erste Frau im Audi Vorstand und hat viele zukunftsweisende und nachhaltige Impulse im Vertrieb gesetzt. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute für die berufliche und persönliche Zukunft.“

Audi füllt die Lücke mit einem guten alten Bekannten: Marco Schubert kehrt nach drei Jahren zurück zu Audi und wird neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Audi Aufsichtsrat am 30. August 2024. Döllner kommentiert die Berufung so: „Ich freue mich, dass wir mit Marco Schubert einen ausgewiesenen operativen Vertriebsexperten mit breiter Erfahrung in verschiedenen Konzernmarken und Vertriebsregionen für Audi zurückgewinnen konnten.“

Marco Schubert verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Automobilindustrie, davon 20 Jahre bei Audi. Seit 2021 ist er Leiter Region Europa bei Porsche. Vorher war der geborene Magdeburger drei Jahre als President Audi Sales Division in China tätig. Bei Skoda Auto a.s. leitete er bis 2018 den Vertrieb Asien und Übersee. Von 2014 bis 2017 war Marco Schubert Managing Director bei Audi in Schweden. Zuvor hatte er drei Jahre lang die Leitung der Region Nordeuropa bei Audi inne.

Marco Schubert sagt über seinen Start bei Audi: „Audi ist eine Marke mit großer Tradition und einem starken Team. Zu den vier Ringen zurückzukehren – das fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen. Der Teamspirit und der Pioniergeist bei Audi haben mich und meine Laufbahn geprägt. Diese Qualitäten werden wir auch in Zukunft brauchen, denn wir haben viel vor: Audi bringt die größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte auf die Straße. Ich freue mich darauf, diese Transformation gemeinsam mit den Märkten zu gestalten und Menschen überall auf der Welt immer wieder neu für Audi zu begeistern.“

Hildegard Wortmann bedankt sich ausdrücklich bei ihren Teams: „Am Ende sind es immer die Menschen, die den Unterschied machen. Gemeinsam mit meinen leidenschaftlichen Teams bei Audi, im Konzernvertrieb und in den Märkten konnte ich in den letzten Jahren, die von großen Umbrüchen und Disruptionen geprägt waren, viel bewegen, verändern und erfolgreich umsetzen. Ich danke allen, die mich auf diesem Weg so unterstützt und mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Das ist nicht selbstverständlich und bedeutet mir viel. Dieser Dank gilt auch ganz besonders unseren Partnern in den weltweiten Handelsorganisationen.“



