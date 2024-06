Teilen

Unternehmen > Abnehmspritzen boomen

Eli Lilly eilt an der Börse von Rekord zu Rekord. Bald könnte dem Arzneimittelhersteller gelingen, was bislang nur Technologieriesen schafften.

Die Rally geht weiter. Mit 882 US-Dollar erreichte die Eli Lilly-Aktie unter der Woche erneut ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn steht damit ein Kursplus von 51 Prozent zu Buche, auf Zwölfmonatssicht sind es 94 Prozent. Auf Dreijahressicht hat sich der Kurs verdreifacht. Was Nvidia im Tech-Sektor macht, macht Eli Lilly in der Pharmabranche. Der Konzern übertrifft in steter Regelmäßigkeit die Umsatz- und Gewinnschätzungen, erhöht Prognosen, vervielfacht Quartalsergebnisse. Kein ausgegebenes Ziel, sowohl fundamental wie auch an der Börse, war bislang zu hoch gesteckt für den einst von Apotheker Eli Lilly in Indianapolis gegründeten Medikamentenhersteller. Wer die Aktie von Tag Eins an im Depot hatte, der hätte heute fast 27.000 Prozent Rendite erzielte. Doch ein Großteil dieses sagenhaften Kursanstiegs stammt aus den vergangenen fünf Jahren. Anfang 2018 hatten die Eli-Lilly Anteile noch unter 80 US-Dollar gekostet.