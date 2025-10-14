Teilen

Datencenter für KI: Riesiges Geschäft, aber nicht für alle

Moderne KI-Rechenzentren erfordern riesige Investitionen in Hardware, Energie und Netzwerke – sie bilden das Rückgrat der künstlichen Intelligenz. (Foto: shutterstock)

KI-Datencenter verschlingen Milliarden, doch die Gewinne fließen woanders hin. Während Betreiber um Rendite kämpfen, profitieren die Zulieferer. Sie liefern die Schaufeln im digitalen Goldrausch.

Künstliche Intelligenz gilt als die technologische Disruption des Jahrzehnts. Ob ChatGPT, autonomes Fahren oder medizinische Diagnostik: Alle KI-Anwendungen basieren auf enormer Rechenleistung. Diese entsteht nicht irgendwo in der Cloud, sondern in hochspezialisierten Rechenzentren, die derzeit weltweit wie Pilze aus dem Boden schießen. Doch dieser Boom hat seinen Preis. Der Aufbau von Datencentern verschlingt inzwischen mehrere hundert Milliarden US-Dollar pro Jahr. Stromversorgung, Kühlung und Hardware müssen in gigantischem Maßstab bereitgestellt werden. Die Betreiber stemmen Milliardeninvestitionen und hoffen, dass sich diese irgendwann rechnen. Für Anleger ist jedoch der Blick auf die andere Seite der Gleichung spannender, denn häufig verdienen nicht die Betreiber am meisten, sondern die Zulieferer. Es sind die Unternehmen, die im KI-Goldrausch die sprichwörtlichen Schaufeln liefern. Dieser Beitrag zeigt, welche Bausteine in einem Datencenter stecken, wie sich die Investitionen zusammensetzen und welche börsennotierten Firmen besonders stark vom weltweiten Ausbau profitieren könnten.

Warum KI Rechenzentren an ihre Grenzen bringt Künstliche Intelligenz ist extrem rechenintensiv. Ob Sprachmodelle wie ChatGPT oder Gemini, Bildgeneratoren, industrielle Analysen oder Simulationen – sie alle benötigen enorme Rechenleistung. Sowohl das Training als auch der laufende Betrieb dieser Systeme erfordern zehntausende Hochleistungsprozessoren, die über Wochen hinweg unter Volllast laufen. Ein einzelnes KI-Rack zieht bis zu 150 Kilowatt Leistung. Läuft es dauerhaft auf Volllast, verbraucht es innerhalb eines Tages so viel Strom wie ein großes Einfamilienhaus in einem ganzen Jahr. Herkömmliche Serverräume stoßen damit schnell an ihre technischen und physikalischen Grenzen. Weltweit entstehen daher neue Rechenzentren, die speziell für KI-Workloads ausgelegt sind. Sie sind gefüllt mit Hochleistungs-GPUs, Flüssigkühlungen, Notstromanlagen und kilometerlangen Glasfaserkabeln. Der Preis ist enorm. Der Bau eines einzelnen Großzentrums kann mehrere hundert Millionen Dollar kosten. Gleichzeitig ist die Rentabilität oft ungewiss. Hinter der glänzenden Fassade des KI-Booms steckt eine Branche, die zwar wächst, aber unter erheblichem Kostendruck steht. Genau hier zeigt sich das Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und wirtschaftlicher Realität.

Betreiber zwischen großer Nachfrage und mangelnder Rentabilität Während Zulieferer gute Geschäfte machen, kämpfen viele Rechenzentrumsbetreiber mit der Wirtschaftlichkeit. Branchenriesen wie Equinix (ISIN: US29444U7000) und Digital Realty (ISIN: US2538681030) investieren Milliarden in neue Flächen und Kapazitäten. Spezialisierte Anbieter wie Applied Digital (ISIN: US0381692077) oder Northern Data (ISIN: DE000A0SMU87) versuchen mit maßgeschneiderten KI-Standorten Fuß zu fassen. Das Kalkül ist klar: Marktanteile im KI-Bereich sichern und sich als führende Player positionieren. Das Problem liegt jedoch in der Frage, ob sich diese Investitionen über den Lebenszyklus tatsächlich rechnen werden. Aktuell spricht wenig dafür. Konkrete Zahlen sind zwar rar, doch vorsichtige Schätzungen legen nahe, dass in vielen Fällen allein die Abschreibungen der KI-Projekte nicht durch laufende Einnahmen gedeckt sind. Das Geschäft bleibt damit defizitär. Hinzu kommt, dass die Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz stetig steigen. Das bedeutet, dass Teile der verbauten Technik regelmäßig durch neue Generationen ersetzt werden müssen. Diese Erneuerungsinvestitionen setzen die Betreiber zusätzlich unter Druck, sodass eine langfristig nachhaltige Wirtschaftlichkeit auf noch dünnerem Eis steht. Viele Betreiber befinden sich damit in einem Wettlauf gegen die Zeit. Sie investieren in Infrastruktur, die in wenigen Jahren technisch überholt sein kann, und hoffen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung rechtzeitig hoch genug ausfällt, um die enormen Kosten zu decken. Für Anleger ist das ein riskantes Szenario. Attraktiver sind oft jene Unternehmen, die die Technik liefern, ohne selbst Milliarden zu binden. Sie sind die modernen Schaufelverkäufer des digitalen Goldrauschs. Wer verstehen will, welche Unternehmen in dieser Rolle die besten Chancen haben, sollte wissen, woraus ein Datencenter überhaupt besteht. Erst der Blick ins Innere zeigt, wo die größten Kostenblöcke und damit auch die interessantesten Renditepotenziale liegen.

Was in einem Datencenter wirklich steckt Ein modernes Rechenzentrum ist weit mehr als nur eine Halle voller Server. Es ist ein hochkomplexes Bau- und Technikprojekt, das Energie, Kühlung, Netzwerk, Stahl und Beton miteinander vereint und bis ins Detail geplant werden muss. Nach Schätzungen von McKinsey, der Dell’Oro Group und dem Uptime Institute entfallen rund 40 bis 50 Prozent der Gesamtinvestitionen beim Bau auf IT-Hardware. Weitere etwa 40 Prozent fließen in Energieversorgung, Kühlung und Infrastruktur, der Rest entfällt auf Bau, Sicherheit sowie Planung und Projektmanagement. Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Investitionskosten eines typischen KI-Datencenters auf die wichtigsten Komponenten ungefähr verteilen: Komponente Anteil an den Gesamtinvestitionen Beispiel-Unternehmen GPUs (Grafikchips für Rechenpower) 35–50 % NVIDIA, AMD, Supermicro Netzwerk und Optik 10–15 % Arista, Cisco, Corning, Coherent Stromversorgung (USV, Trafos, Generatoren) 10–15 % Vertiv, Eaton, ABB, Siemens Kühlung (Luft und Flüssig) 8–12 % Schneider Electric, Modine, Trane, Daikin Racks, Gehäuse, Verkabelung 3–5 % nVent, Legrand, Prysmian Gebäude und Stahlkonstruktion 3–6 % Nucor, Caterpillar Sicherheit und Brandschutz 1–3 % Johnson Controls Sonstiges (Software, Planung, Integration) 1–2 % Diverse Die Zahlen verdeutlichen, dass Unternehmen wie NVIDIA (ISIN: US67066G1040) zwar den kostenintensivsten und bekanntesten Teil der KI-Infrastruktur liefern, der eigentliche Bau- und Investitionsaufwand jedoch auf eine Vielzahl von Akteuren verteilt ist. Für Anleger ist das entscheidend, denn es eröffnet Chancen weit über die bekannten Chipkonzerne hinaus. Während der GPU-Bereich, angeführt von NVIDIA, die Schlagzeilen beherrscht, verdienen Unternehmen aus den Bereichen Energie, Kühlung und Netzwerktechnik im Hintergrund zuverlässig mit. Ohne ihre Produkte würde kein KI-Cluster laufen, keine Datenverbindung bestehen und keine GPU unter Volllast arbeiten. Sie bilden das eigentliche Rückgrat der künstlichen Intelligenz.

Die Hochleistungs-Hardware: Herz der KI-Revolution Im Zentrum jedes KI-Datencenters steht die Recheneinheit selbst: die GPU, also der Grafikchip, der ursprünglich für Spiele entwickelt wurde, heute aber das Rückgrat künstlicher Intelligenz bildet. GPUs übernehmen die gewaltigen Berechnungen, die beim Training und Betrieb von KI-Anwendungen anfallen, und sind damit der wichtigste Kostenblock der Hardware. NVIDIA (ISIN: US67066G1040) dominiert diesen Markt mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent. Ein moderner H100-Grafikchip kostet laut Resellern typischerweise zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar, High-End-Varianten liegen teils deutlich darüber. Ein vollständiger DGX H100-Server wird von Fachquellen auf 300.000 bis 500.000 US-Dollar geschätzt, abhängig von Ausstattung und Zusatzkomponenten. Aus solchen Modulen bauen Anbieter wie Supermicro (ISIN: US86800U1043), Dell Technologies (ISIN: US24703L2025) und Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099) komplette KI-Systeme, die in Clustern zusammengeschaltet werden. Auch AMD (ISIN: US0079031078) mit seiner Instinct-MI300-Serie und Intel (ISIN: US4581401001) mit der Gaudi-Reihe wollen in diesem Markt Fuß fassen. Beide Unternehmen haben ihre jüngsten Generationen, AMDs MI325X und Intels Gaudi 3, erst kürzlich vorgestellt. Sie befinden sich derzeit im Hochlauf und werden zunehmend in neue Rechenzentrumsprojekte integriert. Noch ist ihr Marktanteil gering, doch die Nachfrage nach Alternativen zu NVIDIA wächst stetig. Der Bedarf bleibt enorm. Alle großen Cloud- und Social-Media-Plattformen investieren weiter Milliarden in neue Rechenzentren, um die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen zu bedienen. Für die Hardwarehersteller eröffnet sich damit ein Markt, der in den kommenden Jahren weiter an Tiefe gewinnen dürfte, auch wenn die Dominanz von NVIDIA kurzfristig kaum gefährdet ist.

Vernetzung auf Hochgeschwindigkeit Die beste Rechenleistung nützt wenig, wenn die Daten nicht schnell genug fließen. KI-Modelle verarbeiten riesige Datenmengen, die zwischen tausenden Grafikprozessoren in Echtzeit ausgetauscht werden müssen. Dafür braucht es Netzwerke, die eine nahezu verzögerungsfreie Kommunikation ermöglichen. Im Zentrum dieser Hochgeschwindigkeitsverbindungen stehen Switches, Glasfaserleitungen und optische Module. Anbieter wie Arista Networks (ISIN: US0404131064), Cisco Systems (ISIN: US17275R1023), Corning (ISIN: US2193501051) und Coherent (ISIN: US19247G1076) zählen zu den wichtigsten Ausrüstern. Ihre Technik sorgt dafür, dass GPUs im Cluster wie ein einziger Supercomputer zusammenarbeiten können. Gerade in diesem Bereich steigen die Anforderungen rasant. Während klassische Rechenzentren mit 100-Gigabit-Leitungen arbeiteten, sind heute 400 oder sogar 800 Gigabit pro Sekunde Standard. Mit dem nächsten Technologiesprung wird die Datenrate weiter steigen, was kontinuierliche Investitionen erforderlich macht. Für Anleger bietet dieser Sektor interessante Chancen. Die Hersteller profitieren von der wachsenden Zahl und Größe neuer KI-Rechenzentren, müssen aber selbst nicht die enormen Kapitalkosten der Betreiber tragen. Ihre Produkte sind damit ein zentraler Hebel im anhaltenden Ausbau der KI-Infrastruktur. Mit steigender Rechenleistung wachsen jedoch auch die Anforderungen an Energie und Kühlung. Je dichter die Cluster und je höher die Datenraten, desto größer wird der Strombedarf und damit der Bedarf an leistungsfähiger Versorgungstechnik.

Strom, Kühlung und Stahl – die stillen Helden Während die GPUs im Rampenlicht stehen, entstehen die größten Kosten und technischen Herausforderungen im Hintergrund. Ein modernes KI-Datencenter verbraucht so viel Strom wie eine mittlere Stadt. Damit die Systeme rund um die Uhr laufen, müssen enorme Energiemengen stabil und unterbrechungsfrei bereitgestellt werden. Das eröffnet Chancen für Anbieter von Stromversorgungssystemen wie Vertiv (ISIN: US92537N1081), Eaton (ISIN: IE00B8KQN827) oder ABB (ISIN: CH0012221716), die mit USV-Anlagen, Transformatoren und Schaltschränken zu den wichtigsten Ausrüstern zählen. Auch Siemens (ISIN: DE0007236101) profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Energieverteilung und Automatisierungstechnik. Mindestens ebenso kritisch ist die Kühlung. In einem typischen KI-Rack entstehen Temperaturen von mehr als 80 Grad Celsius. Klassische Luftkühlung stößt hier an ihre Grenzen, weshalb Flüssigkühlsysteme stark an Bedeutung gewinnen. Unternehmen wie Schneider Electric (ISIN: FR0000121972), Modine Manufacturing (ISIN: US6078281002), Trane Technologies (ISIN: IE00B6330302) und Daikin Industries (ISIN: JP3481800005) liefern Lösungen, die die enorme Abwärme effizient abführen. Doch ohne Stahl, Beton und Baumaschinen gäbe es kein Rechenzentrum. Selbst Schwergewichte wie Nucor (ISIN: US6703461052) und Caterpillar (ISIN: US1491231015) profitieren vom globalen Ausbau, auch wenn die Belieferung von Datencentern nur einen kleinen Teil ihres Gesamtgeschäfts ausmacht. Dennoch sind sie unverzichtbar für die physische Infrastruktur der KI-Ära. Die Infrastrukturzulieferer stehen selten im Fokus, bilden aber das Fundament des gesamten Systems. Ohne ihre Technik gäbe es keine Serverracks, keine stabile Stromversorgung und keine Kühlung für die Milliarden Rechenoperationen, die Künstliche Intelligenz antreiben.

Chancen für Anleger: Auf die richtigen Profiteure setzen Der Aufbau der globalen KI-Infrastruktur ist eines der größten Investitionsprojekte unserer Zeit und er steht erst am Anfang. Die Nachfrage nach Rechenleistung wächst rasant, doch nicht alle Unternehmen profitieren gleichermaßen. Während Betreiber von Rechenzentren Milliarden investieren und noch auf eine rentable Auslastung warten, bleibt fraglich, ob sich ihre Projekte langfristig rechnen werden. Die Zulieferer hingegen verdienen bereits heute an jedem neu entstehenden Cluster. Für Anleger kann es deshalb sinnvoll sein, den Blick gezielt auf jene Unternehmen zu richten, die unverzichtbare Komponenten liefern. Dazu zählen Hersteller von Grafikprozessoren, Netzwerktechnik, Kühl- und Stromversorgungssystemen. Diese Firmen profitieren direkt vom Ausbau der Infrastruktur, ohne selbst die hohen Investitionskosten tragen zu müssen. Wie schon im Goldrausch des 19. Jahrhunderts dürften am Ende vor allem die Anbieter der Schaufeln zu den langfristigen Gewinnern gehören. Wer die richtigen Zulieferer identifiziert, kann vom anhaltenden Boom der Künstlichen Intelligenz profitieren, selbst wenn sich die großen Betreiber mit der Rentabilität ihrer Milliardeninvestitionen schwertun.