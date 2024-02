Schweizer Richemont mit glänzendem Zwischenergebnis

Das Schweizer Luxusgüterunternehmen Richemont, das bekannt ist für namhafte Marken wie beispielswiese die renommierten Schmuckhersteller Cartier und Van Cleef & Arpels oder die Uhrenhersteller Vacheron Constantin und IWC, konnte mit den Quartalszahlen positiv überraschen. So konnte Richemont den Umsatz um + 4 Prozent auf 5.59 Milliarden Euro erhöhen. Dies war vor allem Umsatzsteigerungen in der Schmucksparte zu verdanken. Im Vergleich zur Konkurrenz konnte Richemont von einer aktuell guten Dynamik profitieren.

Mit Blick auf die Regionen lief es vor allem in Fernost richtig gut für das Unternehmen. So stieg im dritten Quartal 2023 / 24 der Umsatz in Japan um 18 Prozent und in der Region Asien-Pazifik um 13 Prozent. Besonders stark wuchs der Umsatz in Festlandchina, Hong Kong und Macau in Höhe von 25 Prozent. Weiter westlich gingen die Umsätze in Europa allerdings um 3 Prozent zurück. Wichtig ist hierbei zu berücksichtigen, dass die vergangen Zahlen, keine Aussage über die zukünftigen Entwicklungen ermöglichen. Das Unternehmen begründete dies mit einem Rückgang des Geschäfts mit US-Touristen. In ihrem Heimatkontinent konsumierten die Amerikaner allerdings fleißig weiter und der Umsatz in Nord-, Mittel- und Südamerika stieg um ganze 8 Prozent. Zusätzlich kann Richemont mit einer starken Bilanz und einer Netto-Cash-Position von 6.8 Milliarden Euro (nach 5.5 Milliarden Euro im Vorjahr) aufwarten.