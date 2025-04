Teilen

Unternehmen > Chips aus Amerika

NVIDIA startet US-Produktion – Blackwell-Chips und Supercomputer künftig „Made in USA“

NVIDIA startet die US-Produktion von Blackwell-Chips und KI-Supercomputern. In Arizona und Texas entstehen neue Werke – ein strategischer Schritt hin zu „Made in USA“.

Der US-Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040) hat angekündigt, künftig Teile seiner Chip- und Supercomputerproduktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern. In einem Blogeintrag teilte das Unternehmen mit, dass es rund 93.000 Quadratmeter Produktionsfläche in Arizona und Texas angemietet habe. Dort sollen künftig NVIDIA-Blackwell-Chips sowie KI-Supercomputer produziert und getestet werden. Damit wird erstmals eine komplette KI-Infrastruktur von NVIDIA innerhalb der USA aufgebaut. „Zum ersten Mal werden die Treiber der globalen KI-Infrastruktur in den USA gebaut“, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. Die lokale Fertigung sei ein entscheidender Schritt, um die steigende Nachfrage nach KI-Chips besser bedienen zu können, die Lieferketten zu stärken und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen.

Neue Produktionsstätten in Arizona und Texas Die Blackwell-GPUs, NVIDIAs neueste Generation von Hochleistungs-KI-Prozessoren, werden bereits in den Chipfabriken von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) in Phoenix, Arizona, gefertigt. Parallel dazu entstehen in Texas neue Produktionsstätten: Gemeinsam mit Foxconn in Houston sowie mit Wistron in Dallas sollen dort Supercomputer für den US-Markt gebaut werden. In beiden Werken soll die Massenproduktion in den nächsten 12 bis 15 Monaten hochgefahren werden. Für die Bereiche Packaging und Testing arbeitet NVIDIA mit den Spezialisten Amkor Technology und SPIL zusammen. Diese Prozesse werden ebenfalls in Arizona angesiedelt.

Anpassung an geopolitische Realitäten Mit dem Aufbau eigener Produktionsstätten in den USA passt sich NVIDIA an ein zunehmend von geopolitischen Spannungen geprägtes wirtschaftliches Umfeld an. Insbesondere die Handelskonflikte mit China und die damit verbundenen Zölle auf Hightech-Produkte haben eine neue Ära der Industriepolitik eingeläutet. Unter dem Schlagwort „Reshoring“ verfolgt die US-Regierung das Ziel, Produktionskapazitäten ins eigene Land zurückzuholen, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern und das Handelsbilanzdefizit abzubauen. Dass nun auch ein global agierender Technologiekonzern wie NVIDIA beginnt, Teile seiner Produktion in die USA zu verlagern, kann als weiteres Signal dafür gewertet werden, dass immer mehr Unternehmen diesen Schritt erwägen – und teilweise bereits konkret umsetzen. Der Trend zur nationalen Souveränität in der Schlüsseltechnologie KI gewinnt damit weiter an Dynamik.

Investitionen in die Zukunft der KI-Fertigung Laut Unternehmensangaben will NVIDIA in den nächsten vier Jahren KI-Infrastruktur im Wert von bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den USA produzieren. Dabei setzt der Chip-Riese auf enge Partnerschaften mit Unternehmen wie TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor und SPIL, die ihre Zusammenarbeit mit NVIDIA vertiefen und gleichzeitig ihre eigene US-Präsenz ausbauen. Ziel ist es, eine robuste und zukunftssichere KI-Lieferkette in den Vereinigten Staaten zu errichten. KI-Supercomputer aus den USA sollen das Rückgrat neuer „Gigawatt-KI-Fabriken“ bilden – hochspezialisierte Rechenzentren, die ausschließlich für KI-Anwendungen ausgelegt sind. Diese sollen weltweit in großer Zahl entstehen und langfristig Hunderttausende neuer Arbeitsplätze sowie einen Markt von strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung schaffen.

Eigene Technologien für die Fabriken der Zukunft Um diese ehrgeizigen Pläne zu verwirklichen, setzt NVIDIA auf eigene Technologien. So kommt die Plattform Omniverse zum Einsatz, um digitale Zwillinge der neuen Fabriken zu erstellen. Gleichzeitig wird mit Isaac GR00T eine eigene Robotiklösung zur Automatisierung der Produktionsprozesse eingesetzt. Damit will der Konzern die Effizienz seiner Produktionsstätten steigern und modernste Standards für Betrieb und Wartung setzen.

