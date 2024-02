Teilen

Unternehmen > Wirtschafts- und Politikkonferenz

Parteichefs von SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU diskutieren im Superwahljahr 2024 auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel / ntv überträgt live / Wirtschafts- und Politik-Konferenz feiert 10-jähriges Jubiläum

Inmitten weltweiter Krisen findet vom 17. bis 19. April 2024 der Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit statt. Am dritten Konferenztag des „deutschen Davos“ (ARD), 19. April, diskutieren Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende, Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der Freien Demokraten, Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, und Markus Söder, CSU-Vorsitzender, ab 18.10 Uhr zu den wichtigen Themen unserer Zeit.



Der Medienpartner ntv überträgt die große TV-Arena der Parteichefs live im TV. Auch RTL sendet die hochkarätig besetzte Diskussionsrunde im Fernsehen. Veranstalter des Ludwig-Erhard-Gipfels ist die WEIMER MEDIA GROUP (WMG). Co-Veranstalter des ersten Konferenztages: „Die Bayerische Wirtschaft" (vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. & bayme vbm).



Der Tegernsee Summit | Ludwig-Erhard-Gipfel begeht heuer sein 10-jähriges Jubiläum, und rückt seit Tag eins den Wert einer Europäischen Union in den Mittelpunkt vieler Debatten. „Während politische Ränder den internationalen Zusammenhalt schwächen wollen, treten wir für ein starkes Europäisches Bündnis ein“, erklären die Verleger der WMG Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer. Die Ludwig-Erhard-Gipfel gilt als Veranstaltungsformat der politischen Mitte, auf der extreme Positionen nicht willkommen sind.



Das diesjährige Thema der Konferenz lautet: „Agenda für ein starkes Deutschland in einem starken Europa.“ Zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen diskutieren über 100 hochkarätige Speaker auf und abseits der großen Bühne, in Masterclasses und Hintergrundrunden. Neben Spitzenpolitikern werden CEOs großer Unternehmen sowie prominente Ökonomen führender Institute erwartet.



„Der Ludwig-Erhard-Gipfel zeichnet sich einerseits durch den Dialog der Stakeholdergruppen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien aus und anderseits durch die außergewöhnliche wie vertrauensvolle Atmosphäre im Voralpenland. Beides begeistert Partner, Speaker sowie Gäste und prägt die Gesprächsqualität“, erklärt der Head of Ludwig-Erhard-Gipfel Matthias Nieswandt.



Zu den Kooperationspartnern des Summit zählen unter anderem Unternehmen wie Audi, die Deutsche Telekom, UBS, Siemens, Sanofi, EY, Bayern Innovativ, Fresenius, Scale Now, Westenergie, British American Tobacco und flatexDEGIRO.



Auch in diesem Jahr wird der Freiheitspreis der Medien verliehen. Er geht an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. 2023 wurde der Führer der russischen Exil-Oppositionellen und ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow ausgezeichnet, in den Vorjahren u. a. Wolodymyr Selenskyj und Michail Gorbatschow. Wer in diesem Jahr mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wird, wird in Kürze bekannt gegeben.