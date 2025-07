Wie viel Potenzial steckt in der Uber-Aktie?

Teilen

Unternehmen > Vervierfacht in zwei Jahren

In Hochgeschwindigkeit wächst Uber vom Taxi-Konkurrenten zur Mobility-Plattform. Die Mission: eine Super-App. Der Aktienkurs steigt schon mal auf ein Rekordhoch.

Wer in Austin, Texas, einen Spaziergang durch die Stadt macht, der stellt schnell fest: auf den Gehwegen der Stadt darf seit kurzem auch gefahren werden. Mit bis zu acht Kilometern pro Stunde rollt dort immer öfter und ganz von selbst etwas entlang, das aussieht wie ein auf dem Bauch liegender Handgepäckskoffer. Darin verstaut: Burger, Pizza, Bowls, vielleicht ein Bier. Die kleinen autonomen Sidewalk-Roboter, die sich selbstständig durch den Großstadtverkehr manövrieren und an jeder roten Ampel vorbildlich halt machen, liefern im Auftrag von Uber Eats Essens- und Getränkebestellungen aus. Kunden können ihre Order via App aufgeben und mithilfe derselben wenig später den Robo-Rollkoffer öffnen. Das Angebot gibt es inzwischen auch in weiteren US-Städten. Bis Ende des Jahres plant Uber gemeinsam mit Hersteller Avride hunderte der autonomen Kuriere loszuschicken. Und bald kommen die womöglich nicht mehr nur zum Lunch vorbei, sondern liefern zum Feierabend auch schnell das Buch der besten Freundin. Schon jetzt bietet Uber einen Kurierdienst an, noch per Auto oder Fahrrad allerdings, der Same-Day-Lieferungen von kleinen bis mittelgroßen Sendungen möglich macht. Praktisch, wer gern mal seinen Schlüssel oder das Handy liegen lässt – oder schlicht schnell und unkompliziert etwas von A nach B bringen will. Vor kurzem ging der Dienst auch in ausgewählten deutschen Großstädten an den Start.

Bei Uber geht es längst nicht mehr nur darum, eine Alternative zum Taxi zu bieten. Der Fahrdienstvermittler, 2009 von Travis Kalanick und Garret Camp in San Francisco gegründet, ist auf bestem Weg hin zur globalen Mobility-Plattform und arbeitet akribisch an der Konzeption einer Super-App für alles, was in irgendeiner Art etwas mit Mobilität zu tun hat. Mit Uber Health vermitteln die Kalifornier medizinische Transporte, die kein Notfall sind. In manchen Städten und Regionen bietet Uber über Partner Mietwägen an. Auch die Leihe von Fahrrädern und E-Scootern gehört mancherorts zum Portfolio. Uber Freight bringt derweil als Fracht-Vermittler Spediteure und Verlader auf einer Plattform zusammen. Frachten können dort entsprechend angeboten und nachgefragt werden. Lieferketten lassen sich so optimieren, Transportvorgänge werden effizienter. Mit Uber for Business haben die Kalifornier darüber hinaus ein Tool entwickelt, mit dessen Hilfe sich geschäftliche Fahrten und Mitarbeiter-Reisen planen lassen. Im vergangenen Jahr kursierten Gerüchte rundum um eine mögliche Expedia-Übernahme, bestätigten sich aber bislang nicht. Fakt ist, Uber plant langfristig auch den Reise-Markt zu bedienen.