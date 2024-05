Teilen

Unternehmen > Halbleiter

Infineon rechnet im laufenden Jahr mit weniger Gewinn. Der Aktienkurs springt daraufhin zweistellig nach oben. Anleger überzeugt etwas anderes.

Es ist bereits die zweite Prognosesenkung im laufenden Jahr. Im Rahmen der Zahlenvorlage zum zweiten Geschäftsquartal, kappte Infineon-Chef Jochen Hanebeck erneut die Jahresziele des bis vor kurzem noch erfolgsverwöhnten Chipherstellers. In dem noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2023/24 glaubt Hanebeck nur noch an einen Umsatz irgendwo zwischen 14,7 und 15,5 Milliarden Euro. Das wären in der Mitte der Spanne 900 Millionen Euro weniger, als im Zuge der ersten Gewinnwarnung, im Februar, erwartet. Die Segmentergebnismarge soll nur noch bei rund 20 Prozent liegen, nicht mehr im niedrigen bis mittleren 20 Prozent-Bereich.

Infineon also schwächelt, was besonders an einem immer schlechter laufenden Automotive-Geschäft liegt. In etwa die Hälfte der Prognosekürzung hat ihren Ursprung in den Problemen dieser einen Sparte. Für Infineon ein Kernbereich, in dem aufgrund der Mobilitätswende bislang viel Wachstumsfantasie steckte. Nun aber spürt der Münchner Halbleiter-Hersteller die Flaute bei E-Autos in Europa und die offensichtlich nicht nach Plan laufende E-Offensive deutscher Autokonzerne. Auch in einem weiteren Wachstumsfeld, dem mit der industriellen Energiewende, geht es langsamer voran als gedacht. Die Nachfrage in der „Green Industrial Power“- Sparte geht zurück, Kunden sitzen wohl noch immer auf Lagerbeständen. Letzteres trifft auf fast alle Konzernbereiche zu. Viele Kunden haben sich aufgrund des Chipmangels in den Jahren nach der Corona-Pandemie mit ausreichend Halbleitern eingedeckt, um nicht wieder in Produktionsengpässe zu geraten. Gleichzeitig hat die globale Halbleiterindustrie Kapazitäten aufgestockt. Überall entstanden und entstehen noch immer Werke. Auch Infineon baut derzeit eines in Dresden und eines in Kulim, Malaysia. In den Monaten Januar bis März ging so im Vergleich zum Vorquartal auch der Umsatz um zwei Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zurück, das Segmentergebnis rutschte um 15 Prozent auf 707 Millionen Euro ab. Der Nettogewinn lag bei 394 Millionen Euro. Das ist in etwa ein Drittel weniger als im ersten Geschäftsquartal.

Wenig überzeugende Zahlen, möchte man meinen. Doch Anleger sahen das unter der Woche ganz anders. Infolge der Prognosesenkung kletterte die Infineon-Aktie zweistellig in die Höhe. In der Spitze stand ein Kursplus von 13,5 Prozent zu Buche. Das Hoch aus dem Dezember 2023 bei rund 38 Euro ist damit plötzlich zum Greifen nah. Ein Sprung darüber, könnte die Seitwärtsbewegung brechen, die seit Anfang 2023 mit kurzfristig ausgeprägten Höhen und Tiefen um die 35 Euro läuft.