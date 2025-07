Teilen

Unternehmen > Trump vs. Musk reloaded

Trump und Musk liefern sich erneut ein öffentliches Duell. Im Zentrum: Subventionen, Schulden – und die Tesla-Aktie. Wie stark ist Tesla wirklich vom Staat abhängig? Und was bedeutet das für Anleger?

Musk: „Ich sage, streicht alles. Jetzt.“

I am literally saying CUT IT ALL. Now.“ So antwortete Musk auf X (ehemals Twitter) auf einen Angriff Trumps, der auf Truth Social gegen den Unternehmer austeilte. Trump schrieb in seinem Post, übersetzt:

„Elon Musk wusste schon lange, bevor er mich so stark für das Präsidentenamt unterstützt hat, dass ich entschieden gegen die E-Auto-Pflicht bin. Das ist lächerlich und war immer ein wichtiger Bestandteil meiner Kampagne. Elektroautos sind in Ordnung, aber nicht jeder sollte gezwungen werden, eines zu besitzen. Elon bekommt möglicherweise mehr Subventionen als jeder Mensch in der Geschichte, bei weitem, und ohne Subventionen müsste Elon wahrscheinlich den Laden dichtmachen und zurück nach Südafrika gehen. Keine Raketenstarts mehr, keine Satelliten und keine E‑Auto-Produktion, und unser Land würde ein Vermögen sparen. Vielleicht sollten wir DOGE da mal einen genauen Blick drauf werfen? VIEL GELD ZU SPAREN!!!“