Vonovia Aktie mit Comeback: wie entwickelt sich der Immobiliensektor in Deutschland?

Das Geschäftsmodell und die Fundamentaldaten der Vonovia

Die steigenden Zinsen, die fallenden Auftragseingänge und das in Kraft tretende Gebäudeenergiegesetz machen es auch Immobiliengesellschaften schwer. Beispielsweise ist Vonovia für die Entwicklung, Vermietung und Aufwertung ihres Immobilienportfolios zuständig. Laut ihrem Geschäftsbericht von 2022 verwaltet Vonovia insgesamt 548.524 Wohnungen und erzielte im gleichen Jahr Mieteinnahmen in Höhe von 3.168,1 Millionen Euro im Vergleich zu 2021 mit 2.571,9 Mio. Euro. Von den 548.524 Wohnungen befinden sich 487.659 in Deutschland, während die restlichen 39.453 in Schweden und 21.412 in Österreich verteilt sind. Innerhalb Deutschlands konzentrieren sich die meisten Immobilienbestände auf Berlin, Dresden und das südliche Ruhrgebiet. Im Jahr 2022 tätigte Vonovia immobilienbezogene Investitionen in Höhe von 2.210,7 Millionen Euro. Diese Summe verteilt sich auf Neubau und Akquisitionen mit jeweils 607,1 Millionen Euro und 354,7 Millionen Euro. Die Immobilienfirma verzeichnete 2022 einen Verlust von 643,8 Mio. Euro und im Vorjahr einen Gewinn von 2.440,5 Mio. Euro.