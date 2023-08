„Aufsteiger des Jahres“: XTB überzeugt bei Broker-Ranking der Fuchsbriefe mit Bestnoten

Im Gesamtranking des namhaften Vergleichs erreicht der Online-Broker den zweiten Platz und erhält erstmals die höchste Rating-Note. Die Autoren des Broker-Reports der Fuchsbriefe bezeichnen XTB gar als „Aufsteiger des Jahres“.

Im Broker-Jahresranking der renommierten Fuchsbriefe hat XTB erstmals den 2. Platz erreicht. Dabei hat sich der Online-Broker die höchste Rating-Note „Top-Broker Erstklassig“ gesichert. Für ihre Bewertung haben die Macher des Rankings während des zweiten Quartals 2023 die Anbieter als anonyme Testkunden kontaktiert und deren Angebote geprüft und verglichen. In den Kategorien Service und Transparenz erreichte XTB jeweils die beste Bewertung aller Teilnehmer.



Laut Fuchsbriefe schreibt XTB seine „seit Jahren erkennbare Erfolgsgeschichte weiter“. Die Autoren des Reports, der das Jahresranking 2023 begleitet, bezeichnen XTB als „Aufsteiger des Jahres“ und kommen zu dem Schluss: „Der Anbieter hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert.“ Sie betonen aber auch „wesentliche Änderungen im Jahr 2023“. Diese wirkten sich „sehr positiv auf den Service-Bereich aus, in dem XTB starke Verbesserungen gezeigt hat – und das nicht nur relativ im Markt, sondern auch absolut.“ Das kurze Resümee der Autoren: „Klasse“.



„Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement zum einen im Markt wahrgenommen und zum anderen aber auch von entscheidenden Institutionen wie den Fuchsbriefen derart wertgeschätzt wird“, erklärt XTB-Deutschland-Chef Jens Chrzanowski. Erneut zeige sich, dass gerade in einem schnelllebigen Markt wie dem Online-Brokerage Qualität und Kontinuität eine enorm große Rolle spielten, so Chrzanowski weiter. Er hebt zudem hervor: „Dass wir in der Gesamtwertung nur einen Punkt hinter dem Sieger lagen, aber den Drittplatzierten sowie die anderen Teilnehmer deutlich distanziert haben, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.“



Die Top-Bewertung durch die Fuchsbriefe ist bereits die dritte Auszeichnung für den Online-Broker im laufenden Jahr. Zuvor ist XTB bereits vom Deutschen Kundeninstitut (DKI) zum „Besten CFD-Broker 2023“ gekürt worden, zudem ging XTB aus dem Vergleich bei Brokerwahl.de als „CFD Broker des Jahres 2023“ hervor.