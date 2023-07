BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

Die BB Biotech AG hat heute den Zwischenbericht per 30. Juni 2023 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für das 1. Halbjahr 2023 informiert.



Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 einen Verlust nach Steuern von CHF 267 Mio. aus (Verlust von CHF 533 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 2. Quartal wies dabei einen Verlust von CHF 13 Mio. aus (Verlust von von CHF 233 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.



Der Zwischenbericht per 30. Juni 2023 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q223 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.



Delisting von der italienischen Börse



Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Dekotierung der Aktien der BB Biotech AG von der italienischen Börse zu beantragen und das entsprechende Dekotierungsverfahren einzuleiten.



Die Dekotierung dürfte frühestens 45 Tage nach Beantragung der Dekotierung der Aktien der BB Biotech AG bei der Mailänder Börse wirksam werden. Das effektive Datum der Dekotierung wird von der italienischen Börse durch eine von ihr zu veröffentlichende Mitteilung bekanntgegeben.



Die Dekotierung hat keinen Einfluss auf die Kotierungen der BB Biotech AG an der Schweizer Börse (SIX) und der Frankfurter Börse (BF).