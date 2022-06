Bellevue stellt sich in Deutschland neu auf

Der Vermögensverwalter StarCapital verschmilzt mit Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH am Standort Frankfurt



Zur Jahresmitte führt die Bellevue Group ihre Organisation und alle Aktivitäten in Deutschland unter einem Dach am Standort Frankfurt am Main zusammen, inklusive des Vermögensverwalters StarCapital. Der Auftritt wird künftig unter dem Namen Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH erfolgen. Damit werden die bestehenden Kräfte gebündelt, um die Marktentwicklung gemeinsam weiter voranzutreiben. Zudem wird die Marke Bellevue im deutschen Markt gestärkt.



Gerit Heinz wird als Leiter Portfoliomanagement ab dem 1. Juli 2022 neuer Geschäftsführer der Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH mit Sitz in Frankfurt. Damit ist er verantwortlich für die in Deutschland verwalteten Fonds der Schweizer Bellevue Group. Heinz kommt von der Deutschen Bank, wo er seit 2018 als Chief Strategist im Wealth Management tätig war. Seine Karriere begann der 49-Jährige als Portfoliomanager und Aktienstratege in der Vermögensverwaltung der Commerzbank, wo er unter anderem auch für Healthcare zuständig war. 2002 wechselte er als Aktienanalyst zur UBS Deutschland und stieg dort zum Leiter des Investment Office Deutschland auf.



Der bisherige Vorstandsvorsitzende der StarCapital AG, Dr. Manfred Schlumberger (64), scheidet nach 5 Jahren als Vorstandsmitglied zum 30. Juni 2022 aus dem Unternehmen aus. «Nach 5 Jahren bei der StarCapital AG und bereits 35 Jahren im Asset Management habe ich mich entschlossen, eine neue unternehmerische Herausforderung anzunehmen», so Schlumberger. "Ich werde weiter an den Kapitalmärkten aktiv bleiben, das hält mich jung!"



André Rüegg, CEO der Bellevue Group, bedankt sich ausdrücklich bei Manfred Schlumberger: "Manfred Schlumberger hat an unserer Ausrichtung in den letzten Jahren und an der Weiterentwicklung entscheidend mitgewirkt. Wir danken ihm für seinen großen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."