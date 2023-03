Central Asset Management AG erweitert Aufsichtsrat

In den Aufsichtsrat wurden im Zuge des Ausbaus der bundesweiten Partner-Vermögensverwaltung zwei neue Mitglieder berufen.



Die Aktionäre der Central Asset Management AG, eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in München, haben den Aufsichtsrat erweitert und sehen das Institut für den weiteren Wachstumskurs gestärkt.



In den Aufsichtsrat wurden neu berufen die Steuerberaterin und Finanzökonomin Dr. Jing Li, sowie der Unternehmens- und M&A-Berater Christian F. A. Jacob. Beide durchliefen berufliche Stationen wie bei KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Flick Gocke Schaumburg oder Baker Tilly. Sie kennen aus der täglichen Praxis das Zusammenspiel von rechtlichen Rahmensetzungen und unternehmerischen Gestaltungen. Mit dem Steuerberater Michael Schuster, dem Projektfinanzierer Peter Aurich und dem Rechtsanwalt Gerhard Wolf setzt sich das Aufsichtsgremium nun aus fünf Mitgliedern zusammen. Vorsitzender des Aufsichtsrats bleibt unverändert Michael Schuster.



Die Aktionäre erwarten für Finanzinstitute weiterhin ein herausforderndes Umfeld aus gesellschaftlichen, technologischen und regulatorischen Veränderungen. Dazu bedarf es eines Aufsichtsrats, der routiniert die unternehmerischen Chancen und Risiken beurteilt, der die institutionellen Rahmenbedingungen richtig einschätzt und auch den Interessen von Kunden, Beratern und Mitarbeitern einen Ausdruck verleihen kann. Das erweiterte Aufsichtsgremium der Central Asset Management AG verfügt nun über umfangreiche Kompetenzen und Erfahrungen, um das Institut besonnen und abgewogen auf einem langfristig ausgerichteten, substanziellen Erfolgspfad zu begleiten.



"Unser Ziel ist es, die erste Adresse für Private Banker und Vermögensverwalter zu sein, die ihre Kunden langfristig und unabhängig betreuen möchten", sagt der Vorstand der Central Asset Management AG. "Wir wollen Kunden und profilierten Beratern ein exzellentes Beratungsumfeld in der Vermögensverwaltung bieten. Unser Aufsichtsgremium verfügt über eine enorme Bandbreite an Fachwissen und Erfahrungen, die für nachhaltigen Unternehmenserfolg von hohem Wert sind."



Die Central Asset Management AG wurde 2007 gegründet und ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). Als inhabergeführtes Unternehmen ist die Central Asset Management AG unabhängig und an keine Bank- oder Konzernvorgaben gebunden. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen für Vermögensverwaltung und Investmentstrategien an und ist darauf spezialisiert, die Bedürfnisse seiner Kunden und Berater auf eine persönliche und maßgeschneiderte Art und Weise zu erfüllen.