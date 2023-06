CMC Markets blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück – Investitionen und Innovationen bleiben die Wachstumstreiber

CMC Markets, ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr, das am 31. März endete, zurück. So konnte der Nettobetriebsgewinn auf 288,4 Millionen Britische Pfund und damit gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gesteigert werden (2021/22: 281,9 Mio. GBP).



Die Nettoerträge aus dem Handelsgeschäft stiegen gegenüber 2022 um ein Prozent, wobei die Zinserträge deutlich zunahmen, was durch ein schwächeres Handelsgeschäft aufgrund einer niedrigeren Volatilität im Markt ausgeglichen wurde. Wegen hoher Investitionen in Personal und Technologie ging der Gewinn vor Steuern im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings um 43 Prozent auf 52,2 Millionen Britische Pfund (2021/22: 91,5 Mio. GBP) zurück.



„Im vergangenen Jahr haben wir große Fortschritte bei der Umsetzung unserer Diversifizierungsstrategie gemacht“, so Peter Cruddas, CEO von CMC Markets. „Wir haben unsere Produktpalette in unseren Kerngeschäftsfeldern CFD-Handel und Spread Betting erweitert und bieten unseren Kunden über unsere preisgekrönten Plattformen nun Zugang zu noch mehr Finanzinstrumenten. Wir haben unsere bestehende Technologie genutzt, um mit CMC Invest eine neue Handelsplattform in Großbritannien zu lancieren, eine Plattform in Singapur steht kurz vor dem Start, und wir haben unser Büro in Dubai vergrößert, um das Wachstum unseres institutionellen Geschäfts weiter voranzutreiben.“



In der vergangenen Woche hat CMC Markets zudem den Erwerb einer 33-prozentigen Beteiligung an StrikeX Technologies Ltd., einem Unternehmen für Blockchain-Lösungen, bekanntgegeben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für beide Unternehmen und die Digital-Asset-Branche, da StrikeXs Expertise in Tokenisierungs- und Self-Custody-Technologien mit der umfangreichen Erfahrung von CMC Markets im Bereich Finanzdienstleistungen kombiniert wird. Die Partnerschaft ermöglicht CMC Markets den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Blockchain und bietet die Möglichkeit, diese langfristig für seine Kunden zu nutzen.



Investitionen und Innovationen werden CMC Markets auch in Zukunft antreiben. Peter Cruddas wirft einen Blick nach vorn: „Wir investieren weiter in unsere Handelsplattformen und werden in den kommenden sechs Monaten Aktien, Optionen und börsennotierte Futures auf unseren verschiedenen Plattformen einführen, um unseren Kunden noch bessere Möglichkeiten zum Handel oder zur Absicherung bestehender Portfoliopositionen anzubieten. Darüber hinaus planen wir, im Laufe der nächsten 12 Monate eine neue Multi-Asset-Plattform einzuführen, die den Handel mit einer noch breiteren Palette von Instrumenten ermöglicht.“