Commerzbank erfüllt DAX-40-Kriterium der Deutschen Börse von positivem EBITDA in den vergangenen beiden Geschäftsjahren

Die Commerzbank hat auf Basis vorläufiger, untestierter Zahlen im Geschäftsjahr 2022 ein positives EBITDA von 3.371 Millionen Euro erzielt. Damit erfüllt sie das Kriterium der Unternehmen der Deutsche Börse Gruppe, nach dem DAX-40-Kandidaten in ihren beiden letzten Geschäftsjahren ein positives EBITDA ausweisen müssen. Eine etwaige Aufnahme in den DAX 40 ist jedoch auch von anderen Kriterien, insbesondere der Free-Float-Marktkapitalisierung, abhängig. Die entsprechende Bewertung erfolgt ausschließlich durch die Deutsche Börse Gruppe.



„Wir haben uns dazu entschieden, das EBITDA der Commerzbank für das Jahr 2022 bereits jetzt zu veröffentlichen, um die Unternehmen der Deutschen Börse in die Lage zu versetzen, uns mit nunmehr zwei verlustfreien Jahren in Folge als Nachfolgekandidat für Linde im DAX 40 berücksichtigen zu können“, erläutert Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank.



Im Einzelnen setzt sich das EBITDA für Banken zur Ermittlung des Profitabilitätskriteriums aus folgenden Komponenten zusammen:

- Vorsteuerergebnis (Feldnummer 01401): 2.005 Mio. Euro

- Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten (01251): 850 Mio. Euro

- Abschreibungen und Wertminderungen (04049): 516 Mio. Euro

- EBITDA (18198): 3.371 Mio. Euro



Die Angaben in Klammern bezeichnen die relevanten Feldnummern gemäß Worldscope Database Datatype Definitions, die für die Berechnung des EBITDA seitens der Deutsche Börse Gruppe verwendet werden.



Die detaillierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird die Commerzbank am 16. Februar 2023 auf Basis des vorläufigen und untestierten Jahresabschlusses veröffentlichen.