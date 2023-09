Commerzbank fördert Nachhaltigkeitsmesse IMPACT FESTIVAL

Am 13. und 14. September 2023 öffnet das IMPACT FESTIVAL zum dritten Mal seine Tore. Die Commerzbank ist Förderer seit der ersten Stunde. Das Event ist die größte Messe für nachhaltige Innovationen in Europa und wird von neosfer, der Innovationseinheit der Commerzbank, ausgerichtet.

Mehr als 350 Start-ups aus dem Greentech-Bereich stellen ihre Produkte und Ideen in der Offenbacher Fredenhagenhalle aus. Insgesamt sind mehr als 3.000 Teilnehmende, darunter Investoren, Unternehmensvertreter, Nachhaltigkeitsexperten sowie Sprecher aus Wissenschaft, Forschung und Politik vor Ort.



Rednerinnen und Redner werden unter anderen der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, Mobilitätsexpertin Katja Diehl, der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Transport und Regionale Entwicklung, Tarek Al-Wazir, sowie der Gründer von „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“, Eckhart von Hirschhausen, sein.



Aus Sicht von Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Vorstandsmitglied der Commerzbank und Chief Operating Officer, sind Nachhaltigkeit und Digitalisierung nicht voneinander zu trennen. „Daten spielen eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Transformation.“ Es komme darauf an, relevante Daten zu erheben, zu analysieren und zu steuern, so Oliveri del Castillo-Schulz, der am 14. September der Keynote-Speaker sein wird. In seiner Rede wird er darauf eingehen, dass Nachhaltigkeit in Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei der Bewertung und Finanzierung von Unternehmen spielen wird. „Nachhaltigkeitsdaten werden neben den Finanzdaten in den nächsten Jahren zu einem bedeutenden Faktor“, ordnete Oliveri del Castillo-Schulz im Vorfeld ein.



Mit der finanziellen Unterstützung für das IMPACT FESTIVAL fördert die Commerzbank das Vernetzen zwischen Greentechs und anderen Unternehmen. Auch setzt die Bank durch Fachbeiträge und Workshops von Expertinnen und Experten hinsichtlich der Dimensionen Environment, Social, Governance (ESG) wichtige Impulse in der Realwirtschaft. Über das klassische Bankgeschäft hinaus unterstützt die Commerzbank ihre Kundschaft durch die Impact-Solutions-Plattform. Hierbei handelt es sich um einen Onlinemarktplatz mit 80 führenden Anbietern rund um die nachhaltige Unternehmenstransformation. Darüber, aber auch zum nachhaltigen Engagement der Commerzbank, geben am Messestand die ESG-Expertinnen und -Experten der Bank an beiden Veranstaltungstagen Auskunft.



Tickets für das IMPACT FESTIVAL gibt es unter impact-festival.earth/de.

Mit dem Commerzbank-Rabatt-Code IF23-Commerzbank-30 erhalten Interessierte das Ticket 30 Prozent günstiger.