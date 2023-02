Deutsche Börse erreicht mit starkem Ergebnis 2022 ihre Mittelfristziele bereits ein Jahr früher als geplant

Die Deutsche Börse AG hat ihre Mitteilung zu den Geschäftszahlen für Q4/2022 und zum vorläufigen Ergebnis für das Gesamtjahr 2022 veröffentlicht.



Das Geschäftsjahr 2022 war stark von zyklischen Faktoren geprägt. Eine durchschnittlich höhere

Marktvolatilität führte im Vergleich zum Vorjahr im Segment Trading & Clearing, insbesondere in den

Anlageklassen Financial Derivatives und Commodities, zu einem deutlich höheren Handelsvolumen.

Einen außergewöhnlich starken Anstieg verzeichneten dabei Indexderivate sowie Gasprodukte. Die

Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro fachte zudem den Devisenhandel an. Aufgrund der

volatilitätsbedingt höheren Anforderungen aus dem Clearinggeschäft erhöhten sich auch die Nettoerlöse

aus hinterlegten Sicherheiten. Die Leitzinsanhebungen der Notenbanken zur Eindämmung der hohen

Inflation wirkten sich ferner positiv auf die Nettozinserträge im Segment Securities Services aus. Zudem

erhöhten die Zinsanhebungen den Absicherungsbedarf der Marktteilnehmenden; sie führten deshalb zu

einem höheren Volumen im Handel von Zinsderivaten und beim OTC-Clearing im Segment Trading &

Clearing.

Aber auch das im Rahmen der Strategie bedeutsame strukturelle Nettoerlöswachstum entwickelte sich

im Geschäftsjahr sehr erfreulich. Entsprechende Zuwächse entstanden u. a. durch eine gestiegene

Nachfrage nach Produktinnovationen sowie die Gewinnung neuer Kunden und Marktanteile im Segment

Trading & Clearing, insbesondere in den Bereichen Financial Derivatives und Commodities. Darüber

hinaus unterstützte im Segment Data & Analytics eine gestiegene Nachfrage nach Produkten im Bereich

ESG das strukturelle Wachstum. Insgesamt erhöhten sich damit die Nettoerlöse auf 4.337,6 Mio. €

(2021: 3.509,5 Mio. €). Das Nettoerlöswachstum von insgesamt 24 Prozent setzt sich aus

strukturellem Wachstum von 7 Prozent, zyklischen Wachstumseffekten von 14 Prozent und M&A-

Effekten von 3 Prozent zusammen.

Die operativen Kosten stiegen im Geschäftsjahr 2022 um 17 Prozent auf −1.822,2 Mio. € an (2021:

−1.551,6 Mio. €). Dabei sind 4 Prozent dem M&A-bezogenen Wachstum und 3 Prozent

Wechselkurseffekten im Zuge des stärkeren US-Dollar zuzuordnen. Der verbleibende organische

Kostenanstieg von 10 Prozent gliedert sich in u. a. inflationsbedingt höhere Kosten sowie höhere

variable und aktienbasierte Vergütung.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag somit bei 2.525,6 Mio. € (2021:

2.043,1 Mio. €), ein Anstieg von 24 Prozent. Darin enthalten ist auch das Ergebnis aus Finanzanlagen

in Höhe von 10,2 Mio. € (2021: 85,2 Mio. €). Der deutliche Rückgang bei diesen Anlagen resultiert im

Wesentlichen aus höheren Bewertungseffekten im Vorjahr (45 Mio. €) und einer marktbedingt

schwächeren Entwicklung verschiedener Minderheitsbeteiligungen in 2022. Abschreibungen und

Wertminderungen, die getrennt von den operativen Kosten berichtet werden, beliefen sich auf −355,6

Mio. € (2021: −293,7 Mio. €). Der Anstieg stammt u. a. aus Kaufpreisallokationseffekten erworbener

Unternehmen, zusätzlichen Abschreibungen aktivierter Vermögenswerte sowie außerordentlichen

Wertminderungen auf Software.

Das Finanzergebnis von −63,5 Mio. € (2021: −40,1 Mio. €) beinhaltete zum einen höhere

Zinsaufwendungen aus der frühzeitigen Refinanzierung einer im Geschäftsjahr auslaufenden

Unternehmensanleihe sowie der Begebung einer neuen Hybridanleihe zur Stärkung des Kreditratings.

Zum anderen hat die Gruppe im zweiten Quartal 2022 Zinsrückstellungen für erwartete

Steuerzahlungen gebildet. Das Ergebnis des Vorjahres enthielt überdies positive Effekte aus einer

Anpassung des erwarteten Zinssatzes für mögliche Steuernachzahlungen.

Für das Geschäftsjahr 2022 lag damit der den Anteilseignern der Gruppe Deutsche Börse

zuzurechnende Periodenüberschuss bei 1.494,4 Mio. € (2021: 1.209,7 Mio. €). Dies entspricht einem

Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 24 Prozent. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf

8,14 € (2021: 6,59 €) und das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationseffekten (Cash EPS) auf

8,61 € (2021: 6,98 €).

Der Vorstand der Deutsche Börse AG schlägt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 3,60 € vor

(2021: 3,20 €). Dies entspricht einem Dividendenanstieg von 13 Prozent und einer

Ausschüttungsquote von 44 Prozent. Die Dividende bedarf noch der formellen Zustimmung des

Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG und der Aktionär*innen der Deutsche Börse AG bei der

Hauptversammlung am 16. Mai 2023; der Aufsichtsrat hat bereits seine Unterstützung für den

Vorschlag ausgedrückt.

Durch das starke Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 hat die Gruppe die Mittelfristziele der

Wachstumsstrategie Compass 2023 bereits ein Jahr früher als geplant erreicht. Das Nettoerlöswachstum

gegenüber dem Basisjahr 2019 belief sich im Durchschnitt auf 14 Prozent pro Jahr, was die

strategische Zielsetzung von durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr deutlich übertraf. Das strukturell

bedingte Nettoerlöswachstum betrug dabei pro Jahr im Durchschnitt 6 Prozent, das Wachstum aus

M&A-Effekten 4 Prozent und das zyklische Wachstum 4 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gruppe mit einem Wachstum der Nettoerlöse auf 4,5 bis

4,7 Mrd. € und des EBITDA auf 2,6 bis 2,8 Mrd. €. Die Prognose für das Nettoerlöswachstum basiert

maßgeblich auf dem weiterhin erwarteten strukturellen Wachstum. Der Einfluss der zyklischen Effekte

innerhalb der Bandbreite wird indessen von der weiteren Entwicklung der Leitzinssätze sowie der

Marktvolatilität abhängen.

Dr. Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG, sagte dazu: „Im abgelaufenen

Geschäftsjahr haben wir nicht nur unsere Prognose klar übertroffen, sondern auch die Ziele unserer

Wachstumsstrategie Compass 2023 ein Jahr früher erreicht. Wir haben die Stärken unseres

diversifizierten Geschäftsmodells voll ausgespielt. Wir sind weiter kräftig strukturell gewachsen. Und der

erhöhte Absicherungsbedarf unserer Kunden sowie steigende Zinsen haben zu deutlichem zyklischen

Rückenwind geführt.“

Hinsichtlich des Ausblicks sagte Dr. Weimer: „Auch im laufenden Jahr rechnen wir, trotz der erwarteten

Abschwächung der Konjunktur, mit weiterem Wachstum unseres Geschäfts. Die Kernsäule unserer

Strategie wird dabei nach wie vor strukturelles Wachstum sein, ergänzt um M&A, wo strategisch und

finanziell sinnvoll. Zudem erwarten wir in der neuen Ära der Geldpolitik weitere zyklische Impulse.