Deutsche Börse erweitert Krypto-Angebot auf Xetra mit erstem Litecoin-ETN von ETC Group

Einfacher Zugang zur Wertentwicklung von Litecoin / Produkt mit physischer Besicherung / zentrales Clearing reduziert Risiken bei der Abwicklung



Die Deutsche Börse baut ihr Angebot an Kryptowährungsprodukten weiter aus: Seit heute ist erstmals eine Exchange Traded Note (ETN) auf Litecoin über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Emittent des Produktes ist die ETC Group.



Der LTCetc - ETC Group Physical Litecoin ETP ermöglicht Anlegern, erstmals auf Xetra an der Wertentwicklung der Kryptowährung Litecoin zu partizipieren, ohne hierfür Krypto-Wallets einrichten zu müssen. Der mit Litecoin physisch besicherte ETN wurde im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und wird über Eurex Clearing zentral gecleart. Dadurch profitieren Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Börsengeschäfte.



Name:

LTCetc - ETC Group Physical Litecoin ETP

Anlageklasse:

ETN

ISIN:

DE000A3GN5J9

Laufende Kosten:

2 Prozent

Referenzpreis:

Litecoin



Die Deutsche Börse startete im Juni vergangenen Jahres als erste Börse weltweit den Handel von zentral geclearten Kryptoprodukten. Mittlerweile stehen Anlegern zehn ETNs von vier Anbietern auf Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin zur Verfügung. Investoren müssen dadurch nicht mehr auf unregulierte Handelsplätze ausweichen, um Anlagen in Kryptowährungen zu tätigen. Mit einem durchschnittlichen monatlichen Orderbuchumsatz von zuletzt rund einer Milliarde Euro ist die Deutsche Börse mit Xetra zudem Marktführer beim Handel von Krypto-ETNs in Europa.



Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 1.659 ETFs und 205 ETCs und ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16,5 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.