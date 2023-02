Deutschlands große Finanzmesse Invest lockt nach Stuttgart

Sie ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Anlagethemen: Am 17. und 18. März findet auf der Messe Stuttgart die Invest statt, Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage. BÖRSE am Sonntag hat mit Markus Bauer, der als Manager Messe- und Eventleitung bei der Messe Stuttgart für die Invest verantwortlich ist, gesprochen.

Herr Bauer, die Invest steht jetzt kurz bevor. Wie groß ist die Vorfreude im Team auf die Messe?

Markus Bauer: Riesig! Wir hatten im letzten Jahr bereits schon eine tolle Invest unter schwierigen Bedingungen, die lange Ungewissheit wegen der Corona-Pandemie machte es uns nicht leicht. In diesem Jahr können wir ohne Auflagen und Einschränkungen planen, das ist für uns Veranstalter ein tolles Gefühl.

Auch das Jahr 2023 steht in Zeichen von Ukraine-Krieg, Inflation und Energiepreisen. Warum ist die Invest gerade jetzt eine wichtige Plattform?

Ich glaube, weil wir unseren Besucherinnen und Besuchern eine verlässliche Orientierung bieten in teils undurchsichtigen Zeiten. Von allen Seiten prasseln Nachrichten und Informationen ein, da fällt es schon mal schwer, alles einzuordnen. Das trifft natürlich auch beim Thema Geldanlage zu. Die Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten haben sich seit rund einem Jahr gravierend geändert. Mit der Invest wollen wir eine Plattform für verlässliche Informationen sein, bei der man von den Expertinnen und Experten lernen und so seine individuelle Anlagestrategie finden kann.

Auf welche Art und Weise geschieht das auf der Invest?

Wir verstehen uns als Plattform für Austausch und Diskussion. Bei unserem Bühnenprogramm auf fünf Bühnen und rund 300 Programmpunkten kann man sich nach den persönlichen Vorlieben informieren. An den Ständen bei unseren über 120 Ausstellenden stehen die Expertinnen und Experten bereit und teilen ihr Fachwissen. Und in der Blogger Lounge decken Deutschlands beliebteste Finanzbloggerinnen und Finanzblogger die neuesten Trends der Anlagewelt auf.

Den Deutschen wird ja eher eine zurückhaltende Perspektive gerade auf den Aktienmarkt nachgesagt. Welche thematischen Schwerpunkte gibt es in diesem Jahr auf der Invest?

Grundsätzlich wollen wir bei der Invest alle Anlageklassen abbilden. Das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal. Also egal, ob man sich für Aktien, ETFs, Krypto, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle oder andere Assets interessiert – auf der Invest wird man fündig. Grundsätzlich beobachten wir aber natürlich schon seit einigen Jahren, dass nachhaltige Geldanlagen im Kommen sind. Das war auch der Grund, warum wir 2017 eine Kooperation mit den Veranstaltern von „Das Grüne Geld“ eingegangen sind. Auch das Thema Kryptowährungen kommt seit einiger Zeit stärker auf und ist auch bei uns im Rahmenprogramm und bei den Ausstellenden vertreten.

Geben Sie den Besucherinnen und Besuchern doch noch ein paar Tipps mit, welche Highlights darf man auf der Invest nicht verpassen?

Da wäre zunächst einmal die Eröffnung am 17. März um 9.30 Uhr auf der Invest-Bühne. Hier ist unter anderem der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz zu Gast und beantwortet die Frage „Finanzmärkte 2023: Wie lege ich mein Geld richtig an?“ Ein weiterer Tipp ist das Interview mit immo.tommy, Europas größtem Immo-Influencer, am Samstag, den 18. März um 13.30 Uhr auf der Invest Bühne. Aber generell gilt: Bei unserem umfangreichen Rahmenprogramm finden alle etwas, das für sie interessant ist.