EIB und Commerzbank stärken Finanzierung für den Mittelstand

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Commerzbank gehen eine neue Zusammenarbeit in Form eines Garantieprogrammes zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen ein. Unternehmen mit 250 bis 3.000 Mitarbeitern können sich über die Commerzbank um langfristige Darlehen bewerben. Im Rahmen der Kooperation werden diesen Unternehmen insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die EIB gewährt dabei Garantien, die bis zu 50 Prozent des Portfolios abdecken.



Weltweit ist der Zugang zu Finanzmitteln für kleine und mittlere Unternehmen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, steigender Zinsen, des Inflationsdrucks in den Lieferketten und des Rückgangs der Pandemie schwierig geworden. Da der Bankensektor mit einer allmählichen Verlagerung in risikoarme Vermögenswerte auf die sich verschlechternde Kreditqualität reagiert, könnten Mittelstands-Unternehmen Schwierigkeiten bekommen, neue Finanzierungen für ihr Geschäft zu erhalten.



Die Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Commerzbank wird den Midcap-Unternehmen den Zugang zu günstigen Finanzierungsbedingungen erleichtern. Die EIB-Garantien werden den Darlehensnehmern in vollem Umfang zugutekommen.



Diese Garantien sind Teil eines EU-weiten „Linked Risk Sharing“-Programms (LRS). Das LRS-Programm zielt darauf ab, durch Risikoteilung einige der Hürden beim Zugang zu Finanzmitteln zu senken, die aus den aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten entstanden sind.



EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, der für die Finanzierung von Banken in Deutschland zuständig ist, sagt: „Wir freuen uns, mit der Commerzbank zusammenzuarbeiten, um den wichtigen deutschen Mittelstand durch die Bereitstellung von Garantien für langfristige Darlehen zu unterstützen. Gemeinsam fördern wir Projekte in Deutschland und der EU, die dem Ziel der EIB dienen, Finanzierungen für kleine und mittelgroße Firmen zu ermöglichen.“



Andreas Kern, Leiter Corporate Lending der Commerzbank, sagt: „Der hohe Investitionsbedarf unserer Unternehmenskunden zur Finanzierung des Übergangs zur Nachhaltigkeit in Verbindung mit den aktuellen globalen Herausforderungen erfordert starke und zuverlässige Finanzierungspartner. Wir freuen uns sehr durch diese Partnerschaft zwischen der EIB und der Commerzbank unsere mittelständischen Firmenkunden verstärkt mit langfristigen Finanzierungen unterstützen zu können.”