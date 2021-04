Enormes Interesse an Invest digital

Zahlreiche Registrierungen übertreffen die Erwartungen / Teilnehmende gestalten ihr Profil nach Themenpräferenzen



In der kommenden Woche feiert die erste Invest digital vom 23. bis 24. April 2021 Premiere. Mit rund 35 Ausstellern und Medienpartnern, über 20 prominenten Finanzbloggern in der virtuellen Blogger-Lounge und einer stetig wachsenden Zahl von aktuell rund 7.000 Registrierungen ist das Online-Event eine Woche vor dem Start auf dem besten Weg zu einem virtuellen Großereignis. Damit sich die Teilnehmenden bereits jetzt ein Bild von dem neuen Veranstaltungsformat machen können, stellt eine Übersicht alle Funktionen mit Erklärungen zum Ablauf in kompakter Form dar. Einen ersten Einblick in die Plattform und deren Funktionen erhalten Interessierte unter www.invest-messe.digital/plattform.



Intelligentes Matching und passgenaues Angebot

Registrierte BesucherInnen haben bereits innerhalb des „Soft Openings“ ab dem 20. April 2021 die Möglichkeit, sich auf der Invest digital einzuloggen. Wenige Tage vor Beginn des Events können die Teilnehmenden damit vorab ihr persönliches Profil nach Themenpräferenzen konfigurieren und sich mit den Funktionen und dem Vortragsprogramm auf der Plattform vertraut machen. Eine Registrierung ist auch noch während der laufenden Veranstaltung möglich. Bei der Konfiguration können Besucher Interessensgebiete aus 15 Themenbereichen im eigenen Profil speichern. Von Aktien, ETFs oder Zertifikaten über Trading bis hin zu Nachhaltigkeit oder Kryptowährungen: Entsprechend der ausgewählten Präferenzen werden auf der Plattform interessante Vorträge und passgenaue Firmenprofile angezeigt.



Finanzexperten beantworten Ihre Fragen

Passend zu den gewählten Interessensgebieten der Teilnehmenden gruppieren sich die Angebote der Aussteller und Medienpartner während der Veranstaltung auf der Plattform der Invest digital. Rund 35 namhafte Finanzunternehmen präsentieren ihre Lösungen auf individuell gestalteten Firmenprofilen. Hier wird per Text- sowie Video-Chat auch ein direkter Dialog mit den Ansprechpartnern des Unternehmens möglich. Wer lediglich die Kontaktaufnahme sucht, kann über die Kontaktfunktion eine virtuelle Visitenkarte hinterlassen oder einen Termin für ein Gespräch vereinbaren. Über Kacheln, Videos und Links in den Firmenprofilen finden die Teilnehmenden außerdem weiterführende Informationen und Downloads. Welche Vorträge die einzelnen Aussteller anbieten, wird in den jeweiligen Firmenprofilen oder in der übergreifenden Vortragsübersicht aufgeführt. Mit der Kombination aus Live-Vorträgen, umfangreichem Informationsangebot sowie zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten verspricht die Invest digital zu einem ergiebigen Event für Anleger und Finanzinteressierte zu werden.