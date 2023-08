Gemeinsam für mehr Chancengleichheit in der Bildung: IG Group erneuert Partnerschaft mit Teach First Deutschland

Die Fortführung der Zusammenarbeit mit Teach First ist Teil einer insgesamt 4,5 Millionen britischen Pfund umfassenden Spende für die globale Bildungsinitiative Teach For All. IG will jungen Menschen damit helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen.



Die IG Group, ein führendes globales Fintech-Unternehmen, gibt bekannt, die bewährte Partnerschaft mit Teach First fortzuführen. Teach First Deutschland setzt sich als Mitglied des Teach For All Netzwerks für Chancengleichheit in der Bildung ein. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf dem Thema „Führungsqualitäten im Bildungsbereich“. Denn Führungskompetenzen sind ein Schlüsselfaktor zur Verbesserung der Bildungssituation an vielen Schulen. Die IG Group und Teach First erachten es als außerordentlich wichtig, dass junge Menschen gleichermaßen befähigt werden, ihr volles Potenzial zu entfalten.



Die IG Group begann ihre Unterstützung für Teach First Deutschland erstmals im Jahr 2020. Während der COVID-19-Pandemie half eine Spende von IG Teach First, sich an die Entwicklungen auf dem Arbeitgebermarkt anzupassen, um handlungsfähig zu bleiben. So konnte Teach First weiterhin engagierte Hochschulabsolventen und Fachkräfte aus verschiedensten Bereichen gewinnen. Diese verpflichteten sich, mindestens zwei Jahre lang an den Schulen und in den Gemeinden zu unterrichten, in denen sie am dringendsten gebraucht wurden. Darüber hinaus fungierten IG Group Mitarbeiter als Mentoren für die Lehrkräfte von Teach First und hielten Vorträge zu Führungskompetenzen.



Die erneuerte Partnerschaft mit Teach First umfasst zwei Bausteine. Eine finanzielle Zuwendung soll die Einstellung, Ausbildung und Vermittlung von qualifizierten Lehrkräften in Gegenden finanzieren, die vom Problem der Bildungsungleichheit besonders stark betroffen sind. Zum anderen wird sich das IG-Team an den Schulen engagieren. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem Denken und eigenverantwortlichem Handeln zu motivieren und sie somit fit für die spätere berufliche Zukunft zu machen.



Im Dezember 2021 verpflichtete sich die IG Group, den Gegenwert von einem Prozent des Nachsteuergewinns (des vorangegangenen Geschäftsjahres) für wohltätige Zwecke zu spenden. Einerseits in Form einer vom Vorstand genehmigten Barzahlung an das Teach For All Netzwerk aus den Mitteln des „Brighter Future Fund". Anderseits als immaterielle Leistung durch das freiwillige Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schulen. Teach For All hat mit seinem weltweiten Netzwerk an Non-Profit-Organisationen bereits unzählige junge Menschen erreicht, inspiriert und angespornt. Das Engagement von IG in den kommenden drei Jahren beläuft sich auf insgesamt 4,5 Millionen britische Pfund. Das entspricht rund 5,2 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2026 – so das Ziel – soll damit weltweit eine Million junge Menschen unterstützt werden.



Eren Eraslan, Head of Germany bei IG, zeigt sich über die Verlängerung der Zusammenarbeit sehr glücklich: „Ich bin begeistert über unsere anhaltende Zusammenarbeit mit Teach First Deutschland. Besonders in diesen aktuellen Zeiten benötigen zahlreiche Kinder und Jugendliche Unterstützung, um optimal in ihre Zukunft starten zu können. Unsere Kooperation mit Teach First trägt dazu bei, Bildungschancen gerechter zu gestalten. Unser gemeinsames Ziel ist es, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sein volles Potenzial zu entfalten. Es erfüllt uns mit Freude, wie eng wir als Partner über die Jahre zusammengewachsen sind.”



Auch Sonja Köpke, Geschäftsführerin von Teach First Deutschland, ist über den Fortgang der Partnerschaft mit der IG Group begeistert: „Wir sind der IG Group sehr dankbar, da ihre finanzielle Unterstützung uns in einer besonders herausfordernden Zeit geholfen hat. Nicht nur wegen der Pandemie war es schwierig, junge Akademiker für die Arbeit an Schulen zu gewinnen. Die IG Group stand uns in den letzten drei Jahren bei. Sie half uns dabei, unsere Rekrutierungsstrategien anzupassen – jedes Jahr aufs Neue.“