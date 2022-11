Kofler wird neuer CEO der Social Chain AG - Aktie steigt

Georg Kofler übernimmt Chefposten der Social Chain AG ab Januar 2023 / Die Aktie steigt infolge der Nachricht bereits im frühen Handel um 7 Prozent / Ralf Dümmel verlässt den Vorstand



Das Social-Commerce-Unternehmen aus Berlin stellt sich neu auf. Georg Kofler, bisher Aufsichtsratschef und größter Anteilseigner, wird zum 1. Januar Vorstandschef. Neben Kofler verantwortet Andreas Schneider als CFO die geschäftliche Entwicklung. Kofler löst Mitgründer Wanja Oberhof ab, der künftig das US-Geschäft und die M&A-Aktivitäten führen soll. An der Börse wird der Chef-Wechsel sehr positiv aufgenommen. Die Aktie steigt infolge der Nachricht bereits im frühen Handel um 7 Prozent.



Den Aufsichtsrat des Unternehmens bilden weiterhin Henrike Luszick und Henning Giesecke. Die Neubesetzung der dritten Position im Aufsichtsrat soll zeitnah bekanntgegeben werden.



Verluste zwingen die Social Chain AG zum Personalabbau. Das Berliner Unternehmen plant, die Kosten um 30 Prozent zu reduzieren – und zwar im Geschäftsjahr 2023. Ziel sei es, durch „Synergien, wesentliche Einsparungen bei Personal- und Strukturkosten sowie durch eine deutlich effizientere Organisation in der gesamten Unternehmensgruppe“ Kosten zu sparen. Mit diesen Maßnahmen reagiere das Unternehmen auf das veränderte Marktumfeld und sichere sich Handlungsfähigkeit für die Zukunft.



„Als Unternehmer und Hauptaktionär setze ich auf das Geschäftsmodell der Social Chain AG. Wir wissen alle um das schwierige Marktumfeld. Ich habe in meinem beruflichen Leben des Öfteren erfahren und bewiesen, dass gerade unter dem Druck von Krisen neue unternehmerische Chancen erwachsen“, erklärt der designierte CEO Kofler. Sein Team, die Geschäftspartner und Aktionäre könnten sich darauf verlassen, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, „um die Social Chain AG in eine profitable und nachhaltige Zukunft zu führen.“



„Mit-Löwe“ Ralf Dümmel, der den Vorstand verlässt, möchte sich auf das operative Geschäft in der DS Gruppe fokussieren. „Ärmel aufkrempeln, Produkte finden, Innovationen vorantreiben, Vertrieb über sämtliche Kanäle organisieren – das ist mein Leben“, erklärt Dümmel seinen Rückzug aus dem Social Chain-Vorstand. Im Oktober 2021 hatte Kofler mit seiner Social Chain AG das Unternehmen DS Produkte komplett übernommen. Dort war Ralf Dümmel einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern.



Zur Finanzierung von Working Capital habe die zur Social Chain AG gehörende DS Gruppe eine Kreditlinie in Höhe von 125 Millionen Euro mit einem Bankenkonsortium erfolgreich abgeschlossen. Die Laufzeit des Kreditrahmens betrage drei Jahre, zuzüglich Verlängerungsoptionen. Zusätzlich stärkt Kofler das wirtschaftliche Eigenkapital der Social Chain durch die Erklärung des Rangrücktritts seiner Gesellschafterdarlehen in Höhe von 36 Millionen Euro.



BAS