Ein Plädoyer für mehr Mut: Das ist der Sammelband „German Mut statt German Angst“. Das erste Buch der Tegernsee Summit Edition ist nun im Deutschen Wirtschaftsbuch Verlag erschienen.



Der Ludwig-Erhard-Gipfel erhält sein erstes eigenes Buch: Das erste Werk der „Tegernsee Summit Edition“ ist jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Den Sammelband veröffentlicht die WEIMER MEDIA GROUP gemeinsam mit der „Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von BAT“ als zweisprachige Ausgabe auf Deutsch und Englisch. Der Auftakt-Band der „Tegernsee Summit Edition“ trägt den Titel „German Mut statt German Angst – 44 Ideen für eine bessere Zukunft“.



In „German Mut statt German Angst“ stellen ausgewählte Spitzenvertreter und Vordenker aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Publizistik 44 Ideen für eine bessere Zukunft vor. Alle Autoren stehen für „German Mut“ und stellen dem Phänomen der „German Angst“ Antworten für eine positive Zukunft gegenüber. Folgende Autoren bilden mit ihren Interviews eine überzeugende Gemeinschaft von Mutmachern: Ilse Aigner, Hubert Aiwanger, Burkhard Balz, Elke Benning-Rohnke, Marcus Berret, Markus Duesmann, Kirsten Fehrs, Isabel Frommelt-Gottschald, Angelika Gifford, Greg Hands, Stefan Hartung, Angelika Huber-Straßer, Michael Käfer, Georg Kell, Lars Klingbeil, Julia Klöckner, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ricarda Lang, Christian Lindner, Carsten Linnemann, Jochen Maas, Robert Mayr, Friedrich Merz, Frank Ulrich Montgomery, Hildegard Müller, Angelika Niebler, Frank Niehage, Susanne Porsche, Katherina Reiche, Hagen Rickmann, Sarna Röser, Andreas Rüter, Sonja Schwetje, Rainer Seßner, Margret Suckale, Horst M. Teltschik, Frank Thelen, Angela Titzrath, Johan Vandermeulen, Matthias Voelkel, Frank Walthes, Falco Weidemeyer, Volker Wissing und Dagmar Wöhrl.



Das Kompendium umzirkelt damit zugleich den geistigen Horizont des Ludwig-Erhard-Gipfels, jenes Meinungsführertreffens der Vordenker, das alljährlich am Tegernsee nach vorne schaut. Die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP und ihre Verleger, Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer, laden zum offenen Dialog im Geiste von Freiheit und Zuversicht. Diese Anthologie der Ideen liest sich daher auch wie ein geistiges Destillat des Gipfel-Treffens.



„German Mut statt German Angst“ kostet 29,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Die Publikation ist im Deutschen Wirtschaftsbuch Verlag erschienen, der Teil der WEIMER MEDIA GOUP ist, einem für anspruchsvollen Qualitätsjournalismus stehenden Verlagshaus aus München und Tegernsee.



Über den Herausgeber:



Prof. Dr. Ulrich Reinhardt wirkt als Wissenschaftlicher Leiter der „Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von BAT“, die sich seit 1979 der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen widmet und sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik versteht. Zudem hält Reinhardt eine Professur für Empirische Zukunftsforschung am Fachbereich Wirtschaft der FH-Westküste in Heide und ist adjunct Professor an der UNCW in den USA. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und beschäftigt sich in seinem Podcast „Später war alles besser“ mit aktuellen Themen rund um den Leitsatz: „Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt“.