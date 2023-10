Gruppe Deutsche Börse erzielt weiteres Wachstum und schließt SimCorp-Übernahme ab

Am 22. September 2023 gab die Deutsche Börse das endgültige Ergebnis für die öffentliche Übernahme von SimCorp A/S (SimCorp) bekannt. Demnach hält die Deutsche Börse inklusive der direkt im Markt getätigten Aktienkäufe 94 Prozent aller SimCorp-Aktien (ausgenommen Treasury-Aktien von SimCorp).

Nach dem erfolgreichen Abschluss der öffentlichen Übernahme am 29. September 2023 hat die

Deutsche Börse von ihrem Recht Gebrauch gemacht, alle SimCorp-Aktien der verbleibenden

Minderheitsaktionäre zu erwerben.

Am 28. September 2023 hat die Deutsche Börse AG erfolgreich drei Unternehmensanleihen in Höhe

von insgesamt 3,0 Mrd. € zur Finanzierung der Übernahme von SimCorp platziert. Die Anleihen haben

eine Laufzeit von drei bis zehn Jahren und Kupons zwischen 3,75 Prozent und 3,875 Prozent jährlich.

Vergleichbarkeit von Angaben

Veränderungen im Konsolidierungskreis

Seit dem 29. September 2023 wird SimCorp einschließlich der Tochtergesellschaften in der Gruppe

Deutsche Börse vollkonsolidiert. Ab dem vierten Quartal 2023 wird das Geschäft von SimCorp dem

neuen Segment Investment Management Solutions zugeordnet, in dem zusätzlich die Aktivitäten des bisherigen Segments Data & Analytics berichtet werden. Aus Gründen der Wesentlichkeit wurde auf die

anteilige Erfassung von Erträgen und Aufwendungen in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des

dritten Quartals 2023 verzichtet.

Ertragslage

Im dritten Quartal standen die Entwicklungen wichtiger Konjunkturindikatoren im Fokus der

Marktteilnehmenden. Die Erwartung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in naher Zukunft nahm auf

den US-Märkten aufgrund rückläufiger Inflationszahlen zu, wodurch die Risikoneigung anstieg.

Währenddessen führten die getrübten Konjunkturaussichten in Europa in Verbindung mit weiteren

Zinsanhebungen zu allgemein schwierigeren Finanzierungsbedingungen. Die EZB erhöhte den

Einlagenzins im Juli und September um jeweils 25 Basispunkte auf zuletzt 4,0 Prozent. Die US-

Notenbank Federal Reserve erhöhte die Zinsspanne in ihrer Juli-Sitzung auf 5,25-5,50 Prozent.

Trotz leicht niedrigerer Bareinlagen führte dies zu einer deutlichen Steigerung unseres

Nettozinsergebnisses im Segment Securities Services. Insgesamt nahm die Unsicherheit auf den

Märkten spürbar ab. Gegenüber dem Vorjahresquartal notierte der Volatilitätsindex VSTOXX

durchschnittlich 35 Prozent tiefer. Entsprechend niedriger waren auch die Handelsvolumina und die

damit einhergehenden Nettoerlöse in den Bereichen Finanzderivate und Wertpapiere. Auch die Volatilität

an den Strom- und Gasmärkten nahm zum Vorjahresquartal spürbar ab, was den Handlungsspielraum

der Marktteilnehmenden erweiterte. Im Vorjahresquartal erreichte der US-Dollar Parität mit dem Euro

und sorgte somit für leichten Rückenwind insbesondere im Segment Data & Analytics, in dem ein

Großteil der Erlöse in US-Dollar erzielt werden. In diesem Jahr zeigte sich der US-Dollar etwas

schwächer.

Vor diesem Hintergrund stiegen unsere Nettoerlöse im dritten Quartal um 9 Prozent auf 1.188,3 Mio. €

(Q3/2022: 1.090,2 Mio. €). Wesentliche Treiber waren strukturelles Wachstum sowie ein deutlich

höheres Nettozinsergebnis als im Vorjahresquartal. Zum strukturellen Wachstum haben vor allem das

Repo-Geschäft im Segment Trading & Clearing sowie Vertragserneuerungen mit Bestandskunden im

Segment Data & Analytics beigetragen.

Beim zyklisch bedingten Wachstum stiegen aufgrund des höheren Zinsniveaus die Nettozinseinnahmen

trotz niedrigerer Bareinlagen deutlich an. Dies hat den zyklischen Gegenwind in den Bereichen

Wertpapiere und Finanzderivate überkompensiert, in welchen eine niedrige Volatilität die

Handelsentgelte und Margin-Erlöse geschmälert hat.

Unsere operativen Kosten beliefen sich im Berichtszeitraum auf 504,9 Mio. € (Q3/2022:

445,6 Mio. €), ein Anstieg von 13 Prozent. Hiervon entfallen 5 Prozent auf einen organisch bedingten

Kostenanstieg. Haupttreiber waren neben einer höheren Anzahl von Mitarbeitenden hauptsächlich

Inflationseffekte. Darüber hinaus entfielen 18 Mio. € auf Transaktionskosten im Rahmen der Übernahme

von SimCorp und 19 Mio. € auf Sondereffekte in den Kosten zur Hebung von Synergiepotential im neu

geschaffenen Segment Investment Management Solutions. In diesem berichten wir ab dem vierten

Quartal über die Aktivitäten von SimCorp sowie des bisherigen Segments Data & Analytics.

Unser Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg somit um 7 Prozent (bereinigt

um Sondereffekte: 13 Prozent) auf 684,8 Mio. € Q3/2022: 642,3 Mio. €). Das im EBITDA enthaltene

Ergebnis aus Finanzanlagen lag bei 1,4 Mio. € (Q3/2022: –2,3 Mio. €).



Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen beliefen sich auf 114,8 Mio. € (Q3/2022:

92,6 Mio. €). Der Anstieg resultiert aus einer Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten der

Crypto Finance AG von rund 25 Mio. € im Segment Trading & Clearing.

Der den Anteilseignern der Deutsche Börse AG zuzurechnende Periodenüberschuss lag somit im dritten

Quartal 2023 bei 400,3 Mio. € (Q3/2022: 373,3 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie stieg um 6 Prozent

(bereinigt um Sondereffekte: 20 Prozent) und betrug 2,16 € (Q3/2022: 2,03 €) bei durchschnittlich

185,1 Mio. Aktien. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationseffekten (Cash EPS) lag bei 2,28 €

(Q3/2022: 2,15 €).

Gregor Pottmeyer, Finanzvorstand der Deutsche Börse AG, kommentierte das Ergebnis wie folgt: „Trotz

des guten Vorjahresquartals haben wir unsere Nettoerlöse erneut deutlich gesteigert. Unsere

strukturellen Wachstumsbereiche und das Zinsumfeld haben hierzu entschieden beigetragen. Mit der

nun erfolgten Übernahme von SimCorp werden wir unser Daten-, Analytik- und Softwaregeschäft ab

dem vierten Quartal im neuen Segment Investment Management Solutions bündeln und uns damit neue

Wachstumschancen erschließen. Mit der Konsolidierung von SimCorp rechnen wir nun damit, unsere

ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr 2023 deutlich zu übertreffen und Nettoerlöse von rund

5,0 Mrd. € sowie ein EBITDA von rund 2,9 Mrd. € zu erzielen.“

Risikobericht

Die Gruppe Deutsche Börse stellt in ihrem Geschäftsbericht 2022 auf den Seiten 60 bis 87

Rahmenbedingungen, Strategie, Grundsätze, Organisation, Prozesse, Methoden und Konzepte ihres

Risikomanagements sowie Maßnahmen zur Steuerung bzw. Verringerung von Risiken umfassend dar.

Eine ausführliche Darstellung des aktuellen Standes der Rechtsstreitigkeiten ist

im Geschäftsbericht 2022 auf den Seiten 236 bis 239 bzw. im Halbjahresfinanzbericht 2023 auf

der Seite 37 enthalten. Im dritten Quartal 2023 haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

In Anbetracht des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bleiben die ergriffenen

Maßnahmen sowie Sanktionsumsetzungen weiterhin bestehen. Die Gruppe steuert dieses Risiko

weiterhin aktiv durch konstante Überwachung und Sensibilisierung.

Darüber hinaus ist zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentliche Änderung der Risikosituation des

Konzerns für den Vorstand erkennbar.

Prognosebericht

Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 und des erwarteten

Erlösbeitrags von SimCorp im vierten Quartal 2023 rechnen wir damit, unsere ursprüngliche Prognose

aus dem Geschäftsbericht 2022 für das Geschäftsjahr 2023 deutlich zu übertreffen. Wir erwarten

nunmehr einen Anstieg der Nettoerlöse auf rund 5,0 Mrd. €. Treiber hierfür sind neben dem Erlösbeitrag

von SimCorp starkes strukturelles Wachstum und zyklischer Rückenwind durch höhere Zinseinnahmen.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir nunmehr mit einem

Anstieg auf rund 2,9 Mrd. €, darin enthalten sind Transaktionskosten und Sondereffekte in den Kosten

zur Hebung von Synergiepotentia