Gruppe Deutsche Börse verzeichnet zum Halbjahr deutlichen Ergebniszuwachs

Die Deutsche Börse hat ihren Halbjahresfinanzbericht 2023 einschließlich der Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Ergebnisse im Überblick.



- Unsere Nettoerlöse stiegen im zweiten Quartal 2023 um 20 Prozent auf 1.220,6 Mio. €, maßgeblich getrieben durch ein starkes Nettozinsergebnis aus dem Bankgeschäft.

- Unser Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 733,0 Mio. €, ein Anstieg von 25 Prozent.

- Der unseren Anteilseignern zuzurechnende Periodenüberschuss lag bei 443,2 Mio. € und somit 30 Prozent über dem Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationseffekten belief sich auf 2,52 €.

-Aufgrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnen wir damit, unsere Prognose für 2023 zu übertreffen.

-Am 27. April 2023 haben wir ein freiwilliges öffentliches Bar-Übernahmeangebot für SimCorp A/S (SimCorp) und die Kombination von Qontigo und ISS angekündigt. Beide Geschäftsfelder planen wir im vierten Quartal 2023 in dem neuen Segment „Investment Management Solutions“ zusammen zu führen.

Gregor Pottmeyer, Finanzvorstand der Deutsche Börse AG, kommentierte die Entwicklung wie folgt: „Das Ergebnis im ersten Halbjahr lag deutlich über unseren Erwartungen. Neben dem fortlaufenden strukturellen Wachstum haben die immer weiter gestiegenen Zinsen unser Geschäft zusätzlich beflügelt. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Prognose im laufenden Geschäftsjahr übertreffen werden.“ Zum Stand bei der geplanten Übernahme von SimCorp sagte Pottmeyer: „Seit der Ankündigung im April haben wir von allen Seiten viele positive Rückmeldungen erhalten. Bis auf das Anmeldeverfahren bei der EU-Kommission wurden alle regulatorischen Freigaben bereits erteilt. Wir liegen damit voll im Zeitplan.“