IG Turbo Trading Day – Hochkarätiges Trading Event der Extraklasse

IG, einer der führenden Onlinebroker, veranstaltet am 11. November 2021 ab 18 Uhr den IG Turbo Trading Day. Es zahlt sich aus. Es gibt: praxiserprobte Erfolgstaktiken von hochkarätigen Tradern. Tipps und Tricks. Und spannende Einblicke. Wo? Zum Beispiel während eines Live Tradings.



„Vola ist Chance“, weiß Manuel Koch. Der bekannte Börsenmoderator führt durch das Programm. DAX, US-Werte, Öl – erfahren Sie, wie sie sich an den Märkten positionieren. Die Jahresendrallye kann beginnen. Neben Salah-Eddine Bouhmidi, IG Head of Markets, werden die Trading-Profis Marc Friedrich, André Stagge, Roland Ullrich, Dimitri Speck, Orkan Kuyas, David Iusow und Roy Pawlowski durch das Event führen.



Spannende Vorträge zu den Themen „Aktiensetups während der Jahresendrallye“, „Börsenpsychologie mit Bezug zu einer klaren Strategie“, „Die größte Chance aller Zeiten – Wie Sie vom größten Vermögenstransfer der Geschichte profitieren können“ und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Saisonale Kursmuster mit Zertifikaten handeln“ runden das Event ab.