IG und UniCredit Bank AG bringen gemeinsam Optionsscheine sowie Faktor-Optionsscheine mit konstantem Hebel auf den deutschen Markt

Der Online-Broker IG und UniCredit Bank AG bringen gemeinsam Optionsscheine auf den Markt, die auf der vielfach ausgezeichneten Handelsplattform von IG gehandelt werden können.



IG-Kunden können in Deutschland jetzt Optionsscheine sowie Faktor-Optionsscheine der UniCredit Bank AG handeln. Dabei stehen zahlreiche Basiswerte wie Indizes, Aktien, Währungen und Rohstoffe zur Verfügung. Das Produktportfolio wird in der kommenden Zeit kontinuierlich ausgebaut. Die Optionsscheine bieten sämtliche Vorteile eines börsengehandelten Wertpapiers, inklusive der derzeitigen kommissionsfreien Order-Ausführung an einem regulierten Handelsplatz und voller Preistransparenz über relevante Kosten.



IG-Kunden profitieren zudem von einer hochmodernen, übersichtlichen Trading-Plattform mit zahlreichen Funktionen zur Chartanalyse und zur Auswahl des passenden Produkts direkt aus dem Chart heraus. Zudem finden Trader auf der Plattform Finanzwissen sowie aktuelle Analysen, Webinare und Liveseminare des Teams Marktanalyse von IG.



Unterschiede zwischen Standard- und Faktor-Optionsscheinen



Optionsscheine ermöglichen es, bei einem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment – zum Beispiel in einen Index oder eine Aktie – durch den integrierten Hebel an den Kursbewegungen des Basiswerts überproportional zu partizipieren. Ihr Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab wie u. a. dem Kurs des Basiswerts, der impliziten Volatilität und dem Zeitwert.



Anleger:innen sollten vor Erwerb folgende Risiken beachten:



Anleger:innen tragen das Risiko überproportionaler Kursverluste. Die Berechnung der Optionsschein-Preise ist während der Laufzeit aufgrund der preisbeeinflussenden Faktoren komplex. Das Emittentenausfallrisiko: Totalverlust ist im ungünstigsten Fall möglich.



Faktor-Optionsscheine ermöglichen es Anlegern ebenfalls durch den Hebel, überproportional an Kursbewegungen des Basiswerts zu partizipieren. Sie haben einen definierten Hebel-Faktor und eine nicht begrenzte Laufzeit (es besteht jedoch ein Kündigungsrecht des Emittenten). Ein höherer Hebel-Faktor bedeutet eine höhere Renditechance, aber auch ein höheres Verlustrisiko.



Konstruktionsbedingt eignen sich Faktor-Optionsscheine nicht für eine längerfristige Anlage. Bei Faktor-Optionsscheinen werden die täglichen Kursveränderungen des Bezugsobjekts gehebelt mit der Folge, dass Kursgewinne und -verluste überproportional ausfallen. Bei starken Kursveränderungen innerhalb eines Handelstages kann das Ausgangsniveau untertägig angepasst werden, was einer sofortigen Realisierung eines Verlustes gleichkommt. Ist das Ausgangsniveau sehr niedrig, wirken sich auch erhebliche Kursgewinne des Bezugsobjekts nur geringfügig auf die Erholung des Faktor-Optionsscheins aus. Auch wenn das Bezugsobjekt über längere Zeiträume Schwankungen unterliegt, kann sich dies nachteilig auf den Kurs des Faktor-Optionsscheins auswirken, selbst wenn sich der Kurs des Bezugsobjekts über einen längeren Zeitraum absolut betrachtet nicht wesentlich geändert hat. Das Emittentenausfallrisiko: Totalverlust ist im ungünstigsten Fall möglich.



Die von der europäischen Geschäftsbank UniCredit emittierten Standard- und Faktor-Optionsscheine stehen allen in Deutschland ansässigen IG-Kunden zur Verfügung.



"Mit den neuen Optionsscheinen bieten wir unseren Kunden ein weiteres Werkzeug zur optimalen Umsetzung ihrer Handelsstrategien. Hierzu haben wir IGs führende Plattformtechnologie mit der Expertise der UniCredit im Bereich der verbrieften Finanzprodukte kombiniert. Das Ergebnis ist ein Trading-Angebot mit maximaler Effizienz und voller Transparenz." – Eren Eraslan, Head of Germany von IG.



Die Faktor- sowie weiteren Optionsscheine sind in Deutschland ab sofort erhältlich. Zukünftig plant IG, die Produktpalette in Zusammenarbeit mit dem Handelsplatz Spectrum Markets noch weiter auszubauen.



Die IG-Plattform bietet damit die Möglichkeit, mit einem einzigen Konto eine Vielzahl von börsengehandelten Produkten zu handeln. So haben Kunden in einem zentralen Dashboard alles auf einen Blick und unter Kontrolle. Interessenten können zahlreiche Komfortfunktionen und Trading-Möglichkeiten bei IG mithilfe eines kostenfreien Demokontos testen, ohne ein Live-Konto beantragen oder Geld einzahlen zu müssen.