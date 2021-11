Investui beschließt auch drittes Quartal mit hervorragendem Ergebnis

Der innovative Investmentdienst von Investui beweist auch im dritten Quartal, wie erfolgreich sich Markteffekte für den Börsenhandel einsetzen lassen. Mit einem hervorragenden Ergebnis von +7,9 Prozent schlägt das Musterdepot sowohl den S&P 500 als auch den DAX deutlich. Insgesamt liegt die Nettorendite des Musterdepots damit im Jahr 2021 bei großartigen +24,1 Prozent.



Die Inflation ist so hoch wie seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr. Geld, das nicht gewinnbringend investiert ist, verliert damit kontinuierlich an Wert. Während die Zentralbanken weiterhin bemüht sind, ihr Narrativ von einem vorrübergehenden Phänomen aufrecht zu erhalten, suchen Sparer und Anleger nach Alternativen zu Fest- und Tagesgeldkonten, die dank Nullzinspolitik der steigenden Entwertung nichts mehr entgegenzusetzen haben. Doch der Einstieg an der Börse fällt vielen nicht gerade leicht. An genau dieser Stelle setzt der innovative Investmentdienst Investui an.

Er nutzt sogenannte Markteffekte für den Anlageerfolg und setzt diese in vier Strategien um. Die Kunden erhalten die so generierten Signale als Alarme, die sie mit nur einem Klick in der App

in eine echte Position umsetzen können. Alternativ bietet Investui auch ein verwaltetes Konto an, bei dem die Alarme automatisch ausgeführt werden – ohne, dass den Kunden dadurch zusätzliche Kosten entstehen.



Wie erfolgreich dieses Vorgehen ist zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Auch im dritten Quartal ist es Investui erneut gelungen, mit einem Ergebnis von +7,9 Prozent sowohl den S&P 500 als auch den DAX deutlich zu schlagen. Allein im Oktober konnte das Futures-Musterdepot mit fantastischen 56,4 Prozent abschließen. Im Vormonat lag das Plus mit 56,9 Prozent sogar noch minimal höher. Dabei trägt jede der vier Strategien ihren Teil zu diesem Erfolg bei. „Durch unsere Strategien ermöglichen wir unseren Kunden, ihr Depot ohne großen Aufwand zu Diversifizieren. Das ist wichtig, denn im Ernstfall können so Verluste aus einer Strategie durch die anderen

aufgefangen werden. Im Oktober waren beispielsweise drei unserer vier Strategien positiv und unsere Kunden konnten sich über ein Plus am Ende des Monats freuen. Insgesamt waren in diesem Jahr 61 von 107 Trades positiv. Das entspricht einer Trefferquote von 57 Prozent, mit der wir für unser Musterdepot eine Nettorendite von +24,1 Prozent erwirtschaften konnten“, erklärt Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest, der Unternehmensmutter von Investui.



Doch nicht nur die beachtliche Rendite spricht für Investui, auch der geringe Zeitaufwand mit dem sie erwirtschaftet werden kann ist für die Kunden ein auschlaggebendes Argument. Während bei einem normalen Trading-Konto die Strategien selbst gewählt und erarbeitet werden, erhält man bei Investui die entsprechenden Signale automatisch und muss diese nur noch per Klick in einen Trade übersetzen. Dadurch eignet sich der Investmentdienst besonders für Menschen, die nur einen kleinen Teil ihrer Zeit und Aufmerksamkeit für ihre Finanzen aufbringen können oder wollen.



Der Frage, für wen sich dieser Ansatz lohnt und wer als Trader besser beraten ist, geht Iris Heinen von Investui zusammen mit den Experten André Stagge und Stefan Fröhlich am 20. November auf der Welt der Finanzen auf den Grund. Die kostenfreie Online-Veranstaltung bietet ein abwechslungsreiches Programm in drei Räumen mit 21 Top-Experten der Finanzbranche wie Markus Miller, Jessica Schwarzer und Frank Thelen. Die Anmeldung ist über die Homepage der Welt der Finanzen unter www.welt-der-finanzen.com jederzeit möglich.