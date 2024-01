Investui Musterdepot erzielt Rekordergebnis

Advertorial

Das Jahr 2023 ist zu Ende und ein Blick auf die Zahlen verrät: Für den innovativen Investmentdienst Investui sind die vergangenen 12 Monate hervorragend gelaufen. Mit einer Nettorendite von sensationellen +37,4 Prozent erzielte das Futures-Musterdepot ein Rekordergebnis und schlägt DAX und S&P 500 deutlich.



Dabei generierten alle vier Strategien mehr gewinnbringende Trades als Verluste – ein klarer Beweis dafür, dass die genutzten Markteffekte tatsächlich funktionieren.

Seit nunmehr vier Jahren steht der Name Investui für einen innovativen Investmentansatz, mit dem sich ohne großen Zeitaufwand hervorragende Ergebnisse erzielen lassen – Und für das Jahr 2023 trifft das in besonderem Maße zu, wie die nun vorliegenden Zahlen deutlich machen. So erzielte das Futures-Musterdepot mit moderatem Risikoansatz nach Abzug aller Kosten eine grandiose Nettorendite von +37,4 Prozent. Das ist nicht nur ein Rekordergebnis für Investui, sondern schlägt auch die großen Indizes DAX und S&P 500 sowie Gold deutlich.

„Unser Erfolgsrezept ist die konsequente Ausnutzung von Markteffekten, die in diesem Jahr mehr als bewiesen haben, dass sie funktionieren“, fasst Iris Heinen, Projektmanagerin von Investui das sensationelle Ergebnis zusammen. Tatsächlich erzielten 2023 alle vier Investui-Strategien mehr gewinnbringende Trades als Verluste. „Beständigkeit ist der Schlüssel zu langfristigem Anlageerfolg. Und davon profitieren auch unsere Kunden, die mit geringem Zeitaufwand große Gewinne erwirtschaften können.“

Ein Rechenbeispiel macht deutlich, wie erfolgreich Investui im vergangenen Jahr war: Kunden, die das Jahr mit 25.000 Euro begonnen haben, haben jetzt 9.350 Euro mehr auf ihrem Konto. Sie beenden das Jahr also mit 34.350 Euro. „Wir freuen uns sehr, dass unser Ansatz so gut funktioniert – natürlich besonders auch für unsere Kunden!“, erklärt Heinen. „Da unser Anspruch völlige Transparenz ist, haben wir auch für 2024 wieder Musterdepots mit Echtgeld eingerichtet, anhand derer unsere Kunden die Nettorendite und alle Transaktionen verfolgen können.“ Diese sind unter https://www.investui.de/de-de/investieren/geldanlage/geld-anlegen-musterdepot-musterportfolio zu finden.